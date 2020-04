OnePlus se tourne vers la 5G et commercialise deux nouveaux smartphones : les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. En vue des caractéristiques des produits et leurs prix, il est certain que OnePlus vise le marché des smartphones haut de gamme, dont notamment les nouveaux Samsung Galaxy S20 sortis plus tôt dans l’année. Avec ses nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, les clients de la marque auront de quoi s’offrir un produit tourné sur les technologies de demain, et la nouvelle connectivité 5G qui en découlera. Les deux smartphones sont équipés des derniers processeurs haut de gamme du marché, mais aussi d’une batterie tout à fait séduisante qui offrira une bonne autonomie pour tenir bien plus d’une journée sans devoir passer par la case recharge.

Dans le tableau comparateur de meilleurs prix pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier OnePlus 8 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter les OnePlus 8 et 8 Pro pas chers. Dès lors, où acheter les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Pourquoi acheter un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro ?

Un smartphone puissant compatible 5G

Pour entrer dans la nouvelle décennie, OnePlus s’est tourné vers les meilleurs composants proposés par les fournisseurs du marché des smartphones. Forcément, le but est d’accueillir le nouveau réseau 5G, qui demandera plus de puissance aux smartphones, et de nouveaux modems. Les OnePlus 8 et 8 Pro se sont ainsi tournés vers Qualcomm et son nouveau processeur Snapdragon 865 (le plus puissant de sa gamme), que ce soit sur l’une ou l’autre des versions du terminal.

La puissance qui est découle est clairement à la hauteur, d’autant plus que le smartphone propose un écran de 90 Hz (taux de rafraîchissement pour une meilleure fluidité) sur son OnePlus 8, et jusqu’à 120 Hz sur son OnePlus 8 Pro. Aussi fluide qu’un Samsung Galaxy S20 Ultra. Le tout sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon votre version, et le smartphone est proposé avec un espace de stockage de 128 ou 256 Go.

Une batterie conséquente

Là où OnePlus concurrence encore Samsung concerne la batterie. Il se pourrait même que les OnePlus 8 et 8 Pro dépassent la firme sud-coréenne en matière d’autonomie. Ses smartphones viennent d’augmenter considérablement leur taille de batterie, alors que leurs prédécesseurs étaient déjà à la hauteur. Au programme, acheter un OnePlus 8 vous offrira un smartphone avec 4.300 mAh (OnePlus 8 standard) voire 4.510 mAh si vous optez pour le OnePlus 8 Pro.

L’autonomie des deux produits devrait largement dépasser une journée, même si votre utilisation de votre smartphone est assez fréquente. On peut d’ailleurs noter que OnePlus propose un chargeur ultra rapide de 30W, qui permet de passer de 1 à 50 % de batterie entre 16 et 25 minutes selon nos tests. Mieux encore, le nouveau OnePlus 8 Pro propose la recharge sans fil, et sa rapidité de chargement sera la même qu’avec le câble.

De nouvelles finitions, et un écran best in class

À vrai dire, le nouveau OnePlus 8 ressemble beaucoup au OnePlus 7. À l’arrière, le module photo circulaire du OnePlus 7T a été délaissé pour un retour à quelque chose plus discret et proche de ce qui était proposé avant. Mais OnePlus a modifié plusieurs choses sur ses nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, qui marque un bond en avant en matière de finitions haut de gamme.

On appréciera par exemple le nouveau traitement mat du smartphone, qui permet d’éviter les traces de doigt. Il est semblable à ce qui est proposé désormais sur la gamme de Galaxy S20 chez Samsung, et le rendu est agréable.

Avant de conclure notre article par le meilleur prix disponible pour ce OnePlus 8 (et le 8 Pro), venons-en à l’écran de ces deux appareils : il vient tout juste de se faire élire « meilleur écran de smartphone » par l’organisme de notation DisplayMate, ce qui en dit déjà long ! Sa technologie AMOLED propose effectivement des prestations à la hauteur des attentes, et les couleurs affichées sont plutôt fidèles, au même titre que les contrastes et la luminosité (pic de luminosité à 1100 nits). D’ailleurs, un filtre de lumière bleu est également disponible, permettant de limiter à 40 % cette lumière nocive pour les yeux et les hormones du sommeil. La résolution disponible correspond à du FullHD+ sur le OnePlus 8, et du QHD+ sur le OnePlus 8 Pro.

Un cadeau si vous précommandez aujourd’hui

Pour remercier les clients qui choisiront de précommander les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, la marque a choisi de lancer une offre spéciale « Édition Numérotée ». Les acheteurs ne recevront pas une simple boîte avec leur nouvel appareil, mais un coffret complet regroupant plusieurs accessoires ainsi que les nouveaux écouteurs Bluetooth Bullets Wireless Z. On appréciera le geste, et les deux coques de protections proposées en plus.

Où acheter les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, quel prix le moins cher ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en direct les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Forcément, la venue de la nouvelle connectivité 5G (et du WiFi 6, beaucoup plus rapide), a obligé OnePlus à faire monter les prix de ses produits. Mais comme à chaque fois, alors que la marque met à jour deux fois ses produits par an, il est possible d’acheter le OnePlus 8 pas cher en attendant quelques mois.

Meilleur prix pour le OnePlus 8 pas cher :

Meilleur prix pour le OnePlus 8 Pro pas cher :

Pour l’heure, le prix de lancement du OnePlus 8 est de 699 €. À ce prix-là, le OnePlus 8 est proposé dans une configuration noire avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’écran AMOLED de 6,55 pouces 90 Hz est bien évidemment au rendez-vous, et l’appareil photo possède trois capteurs. Le smartphone est – on le rappelle – compatible 5G. De son côté, le OnePlus 8 Pro est disponible à partir de 899 €. La configuration proposée et la même.

Comme à notre habitude, les tableaux comparatifs des meilleurs prix pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont disponibles ci-dessus. Nous mettons à jour en temps réel les prix proposés par les principaux e-commerçants français, qui ont pour habitude de proposer des offres promotionnelles pour acheter son smartphone moins cher. Le OnePlus 8 ne dérogera pas à la règle. Par exemple, le OnePlus 7T a déjà vu son prix baisser de 100 € depuis son lancement en septembre.