Si la ville de Shenzhen est connue pour abriter le siège social de Huawei, un autre constructeur y a implanté ses bureaux : il s’agit de Realme. L’entreprise prend de plus en plus d’ampleur et commence déjà à grappiller des parts de marché à Xiaomi, qui fait partie des quatre principales marques de smartphones dans le monde. Si le Realme X50 Pro existe déjà depuis quelques mois, il vient tout juste de faire son apparition sur le marché européen dont la France. Realme présente son X50 Pro comme étant LE flagship killer de ce début d’année 2020.

Par définition, il s’agit donc d’un smartphone embarquant les technologies les plus performantes de sa gamme, tout en se montrant très compétitif avec un prix plus abordable. En parlant de prix, vous allez découvrir ici quels sont les e-commerçants proposant le nouveau Realme X50 Pro pas cher. Ci-dessous, découvrez notre tableau comparatif pour savoir où acheter un Realme X50 Pro au meilleur prix en 2020.

Ci-dessus, vous pouvez apercevoir le tableau comparatif qui recense le meilleur prix pour le Realme X50 Pro. Nous avons eu la chance de tester ce smartphone à la rédaction et nous pouvons confirmer que sa fiche technique est à la hauteur de ses prestations. Realme est arrivé sur le marché français depuis la fin de l’année 2019. En très peu de temps, le constructeur chinois a réussi à convaincre un grand nombre d’utilisateurs avec ses smartphones aux prix très abordables, tout en conjuguant son attractivité avec un prix pas cher.

À l’origine, Huawei, Xiaomi et OnePlus sont arrivés sur le marché français en tentant de concurrencer les acteurs établis comme Apple et Samsung en proposant des tarifs bien plus bas. Aujourd’hui, ces trois constructeurs ont réussi leur pari et sont parvenus à se faire un belle place sur le marché. De ce fait, les prix de leurs smartphones ont automatiquement augmenté. Une aubaine pour Realme, qui vient tout juste d’arriver en France en proposant des smartphones avec des rapports qualité-prix imbattables.

Pourquoi acheter un Realme X50 Pro ?

Tout le monde n’a pas les moyens ou l’envie de dépenser des grosses sommes d’argent pour s’offrir un smartphone performant avec les meilleures caractéristiques du moment. C’est pourquoi Realme a pris la décision de se positionner sur un créneau différent. Le X50 Pro représente le haut de gamme chez Realme alors que son prix s’apparente clairement à des milieux de gamme chez Huawei ou Samsung, voire aux entrées de gamme de chez Apple qui vient de présenter son nouvel iPhone SE.

Avec le Realme X50 Pro, le constructeur affiche donc un rapport qualité/prix imbattable en prenant soin de ne pas sous-estimer le facteur qualité. Pourquoi acheter un Realme X50 Pro ?

Le meilleur des processeurs

Débutons sur la partie technique, qui est l’un des principaux arguments de ce nouveau Realme X50 Pro. Pour commencer, le Realme X50 Pro possède le dernier processeur de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 865. Il s’agit de la même puce qui équipe aujourd’hui les rois de la catégorie chez Android, tels que les Samsung Galaxy S20, Google Pixel 4 ou encore le Xiaomi Mi 10. Pour compléter les performances du SoC, le Realme X50 Pro est proposé avec une mémoire vive de 8 ou 12 Go de RAM. Forcément, avec de telles caractéristiques et un processeur qui le permet, le samrtphone est compatible avec le nouveau réseau 5G. L’avantage est indéniable : en achetant un Realme X50 Pro, vous pourrez disposer d’un smartphone parfaitement à jour en termes de technologies du moment.

Une belle dotation pour la photo

Le Realme X50 Pro a tous les arguments pour rivaliser avec les derniers smartphones Android des plus grandes marques. Côté photo, là encore, le tout jeune constructeur chinois a fait fort. Le X50 Pro embarque 4 capteurs au dos, avec un objectif principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle et un macro de 8 mégapixels, mais également un téléobjectif de 12 mégapixels permettant de réaliser un zoom hybride x20. Un capteur supplémentaire de 2 MP est aussi disponible, et permet d’épauler le logiciel permettant le mode portrait. Sur la face avant, le Realme X50 Pro propose un capteur selfie de 32 MP Sony IMX 616 qui fait office de capteur principal, tant un second objectif de 8 mégapixels est disponible avec une focale ultra grand-angle.

35 minutes pour recharger son smartphone

Avant de savoir comment faire pour acheter le Realme X50 Pro au meilleur prix, il est important sur quelques détails importants. En effet, grâce à la technologie de recharge sans fil 65W et sa batterie de 4200 mAh, le Realme X50 Pro peut être rechargé de 0 à 100% en seulement 35 minutes. Il s’agit d’une performance clairement à la hauteur est très compétitive face à la concurrence. Comme vous allez pouvoir le voir, ces avantages technologiques hérités du segment des smartphones haut de gamme prennent une tout autre tournure quand l’on voit que le Realme X50 Pro est moins cher. Notre guide d’achat pour savoir où acheter le Realme X50 pro au meilleur prix en 2020.

Où acheter le Realme X50 Pro pas cher ?

Comme nous l’avons déjà évoqué, Realme est tout nouveau dans le secteur, c’est une marque qui n’a pas plus de 2 ans. Pourtant, elle a déjà des allures de grandes. Lancée en mai 2018, l’enseigne Realme a expédié près de 25 millions de smartphones rien qu’en 2019, et compte bien doubler son exercice en 2020. Le Realme X50 Pro 5G qui arrivera plus tard dans l’année, fera partie de ces principaux modèles à accompagner les ambitions de ventes de la marque. Pour l’heure, le smartphone est déjà en précommande,, où trouver le Realme X50 Pro pas cher ?

Realme n’a pas perdu de temps pour arriver en France et propose aujourd’hui les meilleurs smartphones en termes de rapport qualité/prix dans l’Hexagone. Voyez plutôt par vous même, le Realme X50 Pro 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 599,90 euros. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S20 4Go de RAM et 128 Go de stockage est à 909,00 euros, un gap énorme entre deux smartphones partageant une partie de leurs composants.

Dans le tableau comparatif ci-dessous, nous vous avons recensé l’ensemble des meilleurs prix pour le Realme X50 Pro. Vous allez pouvoir découvrir où acheter le Realme X50 Pro pas cher, alors que nous mettons à jour les données affichées de façon continue. Vous pourrez ainsi être tenu au courant des différentes promotions et bons plans qui surviendront chez les différentes enseignes.

Meilleur prix Realme X50 Pro :

Pour l’heure donc, le Realme X50 Pro est affiché au prix de 599,90 €. À ce prix-là, les clients pourront profiter de l’ensemble des avantages technologiques du modèle, dans une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Realme souhaite faire de son nouveau smartphone un véritable flagship killer, au volume de ventes très important. Comme d’habitude au sein de la gamme de smartphones Android, les prix du smartphone devraient être dégressifs dans la durée, c’est pourquoi le Realme X50 Pro sera de moins en moins cher. Pour donner un ordre de comparaison, le précédent OnePlus 7T a déjà perdu plus de 100 € sur son prix de lancement. Grâce à notre guide d’achat Realme X50 Pro pas cher, vous pourrez connaître et suivre l’évolution de ces prix.