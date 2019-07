Où acheter le Galaxy S10 pas cher et au meilleur prix en 2019 ?

Le géant coréen Samsung a dévoilé son nouveau smartphone de référence pour 2019 : le Galaxy S10. A l’occasion d’une conférence qui s’est tenue à San Francisco le 20 février 2019, le leader mondial des téléphones a officialisé son nouveau Galaxy S10 qui vient prendre la succession de son prédécesseur, le Galaxy S9. Dès lors, où acheter le Galaxy S10 au meilleur prix en 2019 ?

Tout le monde attendait avec impatience la sortie de ce nouveau smartphone sous Android, et pour le peu qu’on puisse dire, il rivalise pleinement avec tous les derniers téléphones qui ont été dévoilés ces derniers mois. Il est évident que les derniers Samsung Galaxy S10, S10e et S10+ ont un très bel avenir, et le coréen n’a pas lésiné sur les caractéristiques techniques, ni sur le design.

Avec ses nouvelles fonctionnalités et son image de prestige, le smartphone est logiquement plus onéreux que bon nombre de ses concurrents sous Android, mais le prix reste quand même sous la barre des 1 000€. Ci-dessous, vous pouvez voir où acheter le Samsung Galaxy S10 pas cher et au meilleur prix avec un tableau comparatif des meilleures offres disponibles en France. Les tarifs présentés ci-dessus concernent la version 128 Go pour le Galaxy S10, ainsi que les modèles S10e et S10+. Une version avec 512 Go est également disponible.

Avant d’acheter le Galaxy S10 au meilleur prix, voici notre test vidéo :

Le Samsung Galaxy S10, référence sur Android en 2019 ?

Dans sa présentation officielle, Samsung a dévoilé plusieurs modèles de son smartphone : le S10e, le S10 et le S10+. Si le S10e est une version entrée de gamme (qui est cependant le meilleur compromis selon de nombreux experts), le S10 et le S10+ sont deux modèles assez similaires, bien que la version Plus soit quand même un créneau au dessus sur quelques points (la taille de l’écran, la batterie et le deuxième capteur photo à l’avant diffèrent). Comme pour l’édition précédente, c’est probablement le smartphone du milieu, le S10, qui aura le succès le plus important. Pour savoir où acheter le Galaxy S10 aujourd’hui, référez vous au tableau des meilleurs prix ci-dessous.

Pour ce qui est du nouveau Galaxy S10, on retrouve de nouvelles fonctionnalités très convaincantes qu’il manquait sur le précédent modèle. Outre son design qui a totalement été repensé, et qui est franchement très réussi, le Galaxy S10 possède des capteurs photos supplémentaires (triple capteur à l’arrière), un rechargement sans fil inversé, la suppression de l’encoche ou encore un lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran. On appréciera aussi le capteur photo à l’avant qui est désormais intégré dans l’écran dans un trou, et qui permet d’offrir une surface d’écran toujours plus large et un écran toujours plus imposant. C’est un argument fort pour ceux qui veulent savoir où acheter le Galaxy S10, S10+ et S10e pas cher et au meilleur prix en 2019.

La puce est également plus performante (Exynos 9820), ce qui améliore les performances globales du nouveau smartphone tant sur le CPU que le GPU. Au niveau de l’autonomie, Samsung affirme que le nouveau Galaxy S10 dure 25% de plus que le Galaxy S9. De nouvelles fonctions qui facilitent la prise de photos et vidéos, ainsi que l’édition de ces dernières ont également été dévoilées lors de la conférence à San Francisco. Voyons désormais où acheter un Galaxy S10 pas cher et au meilleur prix.

Où acheter le Samsung Galaxy S10, où avoir meilleur prix ?

Par rapport au précédent modèle, le Galaxy S9, le nouveau Samsung Galaxy S10 est légèrement plus cher – mais les nouvelles caractéristiques techniques justifient ce nouveau tarif. En l’occurrence, le coréen a fait l’impasse cette fois-ci sur un modèle de 64 Go parce que la qualité des photos a sensiblement augmenté sur ce nouveau smartphone, et ce qui sature vite l’espace disponible. Ainsi, on retrouve un Galaxy S10 avec 128 Go de stockage, ainsi qu’une version avec 512 Go de stockage. Il est toujours possible de rajouter ensuite au moment de l’achat une carte micro-SD qui permet de rajouter encore 512 Go de stockage supplémentaire pour les plus grands amateurs de photos.

Pour acheter le Galaxy S10, il ne faudra pas dépenser plus de 1 000€ pour le premier modèle, ce qui est une bonne nouvelle. En l’occurrence, la version du Galaxy S10 avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est disponible à un prix de 909 €, soit une très légère augmentation par rapport au modèle précédent. L’évolution des prix n’est pas drastique chez le fabricant numéro un mondial. Une seconde version du Samsung Galaxy S10 avec 512 Go est au prix 1159€.

Si vous comparez maintenant avec la concurrence, Samsung reste très loin des smartphones Apple, qui n’hésite pas à facturer jusqu’à 1 559€ pour l’iPhone XS 512 Go – qui correspond au S10 de la dernière gamme de smartphones Samsung. Huawei a visé légèrement en dessous de Samsung, et il pourrait l’embêter dans les mois à venir. Quant aux marques Xiaomi, Google et OnePlus, ils sont tous bien en dessous – mais leurs finitions ne sont pas à la hauteur.

Au niveau des coloris chez le coréen Samsung, vous pouvez acheter le Galaxy S10 en noir, vert ou blanc : peu importe la couleur que vous aurez choisi, le tarif reste le même. Ces couleurs changent significativement du précédent modèle qui était disponible en noir, violet et bleu. Vous pouvez retrouver ci-dessous un tableau pour savoir où acheter le Galaxy S10 Samsung au meilleur prix en 2019.

Meilleur prix Galaxy S10 :

Ci-dessus, vous avez le tableau qui vous indique le meilleur prix disponible pour acheter le Samsung Galaxy S10 chez l’un des principaux marchands en ligne actifs en France. Ces tarifs sont mis à jour toutes les 30 minutes et reflètent le prix en direct pour le modèle de 128 Go. Les pré-commandes auront lieu jusqu’au 8 mars, après quoi les smartphones Galaxy S10 seront tous disponibles à l’achat. Pour rappel, d’ici à cette date, vous pouvez bénéficier d’écouteurs Samsung gratuits si vous commandez un tel smartphone.

Meilleur prix Galaxy S10+ :

Meilleur prix Galaxy S10e :