Où acheter le Samsung Galaxy Note 10 au meilleur prix ?

C’est très logiquement quelques mois après la sortie du Galaxy S10 que Samsung a officialisé ses nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+. Le géant coréen a profité d’une présentation à New York pour dévoiler deux nouveaux flagships qui devraient lui permettre d’asseoir encore un peu plus sa position de numéro un mondial sur la fin d’année. Dès lors, où acheter un Samsung Galaxy Note 10 au meilleur prix, et pas cher ?

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus comparatif du meilleur prix pour le Galaxy Note 10, le produit est disponible chez la plupart des marchands en ligne actifs en France via une précommande qui s’étale jusqu’au 23 août. Après cette date auront lieu les premières expéditions des deux nouveaux téléphones, et ils seront alors disponibles immédiatement.

Pour ceux qui ne veulent surtout pas risquer la rupture de stock, nous ne pouvons que leur conseiller de partir sur la première phase de précommande. Comme vous pourrez le voir plus bas dans cet article, une offre spéciale permet d’obtenir jusqu’à 410€ (quel que soit le marchand où vous achetez le Galaxy Note 10 ou Note 10+) de remise, ce qui permet de faire lourdement chuter le meilleur prix.

Le Samsung Galaxy Note 10, nouveau blockbuster ?

Avant de rentrer dans le détails des modèles pour savoir où acheter un Samsung Galaxy Note 10 au meilleur prix, venons-en aux caractéristiques techniques des deux nouveaux smartphones qui ont été annoncés. Comme toujours, la gamme « Note » du coréen de distingue de la gamme S (comme le Galaxy S10 par exemple) par son design légèrement différent : écran plus grand, et style dans le châssis. Sans surprise, on retrouve ces éléments sur le Samsung Galaxy Note 10 et le Note 10+.

Ainsi, l’écran AMOLED de la version Galaxy Note 10 mesure 6,3 pouces, tandis que la version Note 10+ monte même jusqu’à 6,8 pouces. Samsung est probablement le meilleur fabricant d’écrans au monde, et il le prouve une nouvelle fois ici avec des écrans qui recouvrent une majorité de la surface avant, grâce à l’absence d’encoche – remplacée par une petite bulle au centre qui cache le capteur photo à l’avant (sur le même principe que le Galaxy S10).

Avant d’en venir au meilleur prix pour acheter un Galaxy Note 10 pas cher, voici les caractéristiques techniques. Au delà de l’excellent écran, Samsung offre aussi une puce très puissante développée en interne (Exynos 9825) pour les deux nouveaux modèles de téléphones coréens. Cela permet notamment d’offrir un maximum de qualité aux capteurs photos qui sont au nombre de 3 à l’arrière pour le Note 10, et 4 pour le Note 10+. Le géant coréen a par ailleurs communiqué sur son outil d’intelligence artificielle qui lui permet d’offrir des clichés toujours plus puissants en environnement sombre.

Parmi les autres éléments qu’il faut prendre en compte au moment d’acheter un Galaxy Note 10 au meilleur prix, le fait que le téléphone soit équipé d’un capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran, d’une batterie de 3 500 et 4 300 mAh respectivement selon les modèles (Note 10 vs Note 10+), ainsi qu’une mémoire flash (RAM) qui varie selon le modèle choisi. Sans surprise, Samsung reste fidèle à Android pour ces deux nouveaux smartphones haut de gamme, qui restent toutefois moins chers que ses homologues chez Apple.

Où acheter le Galaxy Note 10, à quel prix ?

Comme nous l’avons dit plus haut, les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ sont en précommande, et ils seront officiellement disponibles dès le 23 août 2019. Il y a deux coloris disponibles pour chacune des versions : noir cosmos et argent stellaire, ce qui les distingue des précédents modèles du coréen. Au niveau du meilleur prix pour l’acheter, il est probable que les prix du début ne verront pas beaucoup de remise sur les premiers mois de son lancement.

Pour en venir aux tarifs, le Samsung Galaxy Note 10 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM est disponible à un prix de 959 euros. Quant au Galaxy Note 10+ avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, il faut compter 1109 euros. Ci-dessous, les tableaux comparatif des prix sur chacun des deux modèles selon les stocks disponible chez les marchands.

Meilleur prix pour le Galaxy Note 10 :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 10+ :

Comme vous pouvez le voir plus haut dans ces tableaux de meilleur prix pour le Galaxy Note 10 de Samsung, la plupart des marchands offrent les deux nouveaux téléphones à la précommande. Tous mettent en avant une offre spéciale qui est directement proposée par le fabricant Samsung : jusqu’au 23 août 2019, les clients qui auront précommandé et décidé d’acheter le Galaxy Note 10 ou Note 10+ pourront bénéficier d’un bonus gonflé sur la reprise de leur ancien téléphone.

Ainsi, ils peuvent toucher jusqu’à 410€ de remise (310 + 100€ via une offre de remboursement) sur les Galaxy Note 10 et Note 10+, ce qui fait drastiquement chuter le prix initial de ces derniers. Ainsi, le meilleur prix pour le Galaxy Note 10 passe à 649€, tandis que celui du Note 10+ tombe à 699€ seulement. Il s’agit d’une offre que l’on retrouve chez tous les marchands jusqu’à la date fixée par Samsung. C’est sur le site du coréen qui faudra aller pour obtenir cette réduction.