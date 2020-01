Où précommander la Switch Animal Crossing New Horizons (et le jeu) ?

Attendu pour le 20 mars prochain, le nouveau jeu Animal Crossing New Horizons s’annonce comme l’une des grosses sorties de l’année – et surtout pour la Nintendo Switch. Le jeu sera une exclusivité sur la console de jeux et la licence est une saga culte de l’univers Nintendo.

Les joueurs n’avaient plus eu la chance de découvrir de nouvel opus depuis Animal Crossing New Leaf en 2013 (si l’on ne compte pas les jeux dérivés). Cet événement est bien entendu accompagné d’une dispositif spécial avec la sortie du jeu, d’une console en édition limitée ainsi que des accessoires aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons. Ci-dessous, voici comment précommander la console Switch Aloha Animal Crossing New Horizons.

Précommander la console Switch Aloha Édition Limitée Animal Crossing New Horizons La première édition d’Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch est donc l’édition limitée Aloha. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 359,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Une console Nintendo Switch en édition limitée « Aloha » – Animal Crossing New Horizons

Une paire de joycon avec une couleur spéciale et exclusive à cette édition « Aloha »

Un dock personnalisé avec un motif Animal Crossing pour brancher votre console sur une télévision

Une décoration personnalisée Animal Crossing New Horizons à l’arrière de la console

Un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing New Horizons

Précommander Animal Crossing New Horizons La seconde édition d'Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 45,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Un exemplaire physique d'Animal Crossing New Horizons sur Switch

Précommander la manette « Kéké » Animal Crossing pour Switch Le premier accessoire d’Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch est donc la manette PowerA édition « Kéké ». Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 49,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Une manette PowerA pour Nintendo Switch édition Animal Crossing – Kéké.

Il s'agit d'une manette sans fil Bluetooth, qui fonctionne avec deux piles AA permettant jusqu'à 30h d'utilisations.

Précommander la manette « Timmy & Tommy Nook » Animal Crossing pour Switch Le second accessoire d’Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch est donc la manette PowerA édition « Timmy & Tommy Nook ». Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 49,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Une manette PowerA pour Nintendo Switch édition Animal Crossing – Timmy & Tommy Nook.

Il s'agit d'une manette sans fil Bluetooth, qui fonctionne avec deux piles AA permettant jusqu'à 30h d'utilisations.

