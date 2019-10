Où acheter une GoPro HERO8 Black au meilleur prix ? Notre guide

GoPro revient avec sa HERO8 Black et renforce encore davantage sa position sur le marché des caméras d’action. Cette nouvelle génération de GoPro marque un tournant avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques proposé par rapport aux modèles précédents. La HERO8 Black s’impose comme la référence premium de la gamme du constructeur américain. Dès lors, où acheter la GoPro HERO8 Black au meilleur prix en France ? Voici nos conseils pour trouver le prix le plus avantageux.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau du meilleur prix pour la HERO8 Black ci-dessus, tous les marchands offrent cette caméra d’action premium à un prix de 429,00 € chez Boulanger, les premières promotions ne devraient pas tarder à apparaître, elles seront automatiquement mises à jour sur cet article. Elle s’inscrit aujourd’hui comme la caméra d’action la plus onéreuse du fabricant GoPro (pour rappel, la GoPro HERO7 Black est désormais autour des 330,00 € sur les principaux sites marchands) en sachant que c’est aussi le plus haut de gamme. Dans une autre gamme, GoPro présente également son modèle MAX sa caméra 360°, qui devance le HERO8 en termes de prix.

Le rapport qualité-prix parfait pour une qualité haut de gamme ?

Avant de regarder le meilleur prix pour cette GoPro HERO8 Black, voyons d’abord ce que cette caméra apporte de nouveau dans cette très large gamme. Alors que les utilisateurs étaient légèrement déçus depuis la HERO5, ce nouveau tournant qu’est la HERO8 vient finalement d’être officialisé pour la France, et pour le plus grand bonheur des adeptes de la marque.

Au niveau du design, GoPro n’a pas effectué beaucoup de changement sur la forme, mais énormément sur le fond. En apparence, la HERO8 reprend les finitions des modèles précédents, cependant, le boîtier en plastique a disparu et les fixations sont désormais intégrées dans ce dernier avec la possibilité de les rétracter. Cette dernière est bien plus résistante et surtout fait d’énormes progrès en ce qui concerne l’étanchéité. À noter que GoPro présente également 3 nouveaux modules d’accessoires compatibles avec la HERO8 Black.

Si les proportions restent les mêmes que celles des modèles 6 ou 7, la nouvelle HERO8 Black embarque des caractéristiques bien plus intéressantes avec notamment une lentille bien plus résistante aux chocs, qui n’est plus amovible. Comme vous pouvez le voir dans l’image de notre guide sur le meilleur prix ci-dessous, le look de caméra d’action est appréciable avec cet aspect mat en un seul bloc. Le boîtier propose désormais non pas deux, mais une seule trappe pour la batterie et les ports, encore un bon point pour l’étanchéité.

GoPro met l’accent sur la simplicité d’utilisation de sa nouvelle caméra d’action, elle utilise plusieurs pictogrammes très clairs pour communiquer avec l’utilisateur. La GoPro HERO8 Black intègre plusieurs rendus : Superview l’ultra grand-angle (16 mm), Large (16-34 mm), Linéaire sans déformations (19-39 mm) et Etroit (27 mm).

En termes de stabilisation, GoPro avait déjà mis la barre très haute avec HyperSmooth 1.0, désormais le constructeur américain repousse les limites avec sa version HyperSmooth 2.0 qui propose des rendus surprenants grâce à de grandes améliorations de ses algorithmes de stabilisation électronique.

Où acheter la GoPro HERO8 Black, quel est son prix ?

Maintenant que nous avons passé en revue les caractéristiques techniques (vous pouvez en apprendre davantage sur notre fiche détaillée), voici comment et où acheter cette caméra d’action au meilleur prix. Depuis le début du mois, elle est disponible en précommande les grandes plateformes marchandes actives en France : Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty pour ne citer qu’eux.

Pour cette nouvelle GoPro HERO8 Black, un seul prix est pour le moment présent chez ces revendeurs. La GoPro HERO8 est disponible au meilleur prix de 429,00 €%price% chez %store%[/comp_lowest. À noter que vous pouvez acheter en supplément de la HERO8 les trois modules complémentaires :

Module médias

Profitez d’un micro tubulaire de qualité supérieure, de ports de sortie micro 3,5 mm et HDMI, ainsi que de deux supports pour accessoires. Ce module est disponible à 79,99 euros.

Module d’affichage

Écran rabattable pour vous permettre de cadrer vos prises de vue et de vloger comme vous l’entendez. Ce module est disponible à 79,99 euros.

Module d’éclairage

Profitez d’un éclairage LED puissant avec votre HERO8 Black en utilisant ce module seul ou monté sur une fixation GoPro. Ce module est disponible à 49,99 euros.

Meilleur prix GoPro HERO8 Black :

Comme nous l’avons expliqué plus haut, la HERO8 reste pour le moment en précommande, elle sera disponible en magasins dès le 24 octobre prochain. Ce même jour les personnes ayant précommandé cette caméra d’action recevront également leur colis. Dès la sortie officielle de la HERO8, des promotions devraient suivre, heureusement, ce guide s’actualise en temps réel et reste d’actualité, quelle que soit l’évolution du prix en affichant toujours le meilleur.