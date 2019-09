Où acheter le Xiaomi Mi 9 Lite au meilleur prix en 2019 ?

Voilà une gamme qui met du temps à être comprise. Chez Xiaomi, la popularité de la gamme des Mi 9 ne se dément pas : depuis le début de l’année et la sortie du Mi 9 en février, le constructeur chinois enchaîne les déclinaisons de son modèle. Après le Mi 9 Pro, le Mi 9 SE ainsi que les Mi 9T et Mi 9T Pro, voici le Mi 9 Lite. Pas de quoi s’affoler, nous allons voir ensemble le positionnement de l’appareil et découvrir les bons plans pour acheter le Mi 9 Lite au meilleur prix.

Avant de nous pencher sur les spécificités de l’appareil qui vient d’être annoncé le 16 septembre, petit point sur les différents sites marchands de l’Hexagone. Sur Presse-citron, nous avons l’habitude de vous proposer un tableau (voir ci-dessus), représentant en direct le meilleur prix pour un Mi 9 Lite chez les différents acteurs du marché. Le nouveau Mi 9 Lite de Xiaomi ne déroge pas à la règle, et nous vous proposons de trouver ici les offres les moins chères pour le nouveau smartphone en version 64 Go. À son lancement le 23 septembre 2019, le terminal chinois est disponible à partir de 299 €.

Xiaomi Mi 9 Lite : un smartphone aux allures premium plutôt accessible

Le marché des smartphones est de plus en plus concurrentiel et technologique. On le voit sur les produits haut de gamme, les équipements proposés sont de plus en plus poussés, et les marques telles que Samsung, Apple et Huawei se tiennent au coude-à-coude pour proposer les meilleurs processeurs, capteurs photo et écrans à LED. Pour sa part, Xiaomi vise une toute autre stratégie. Sans parler de smartphones de moins bonne qualité, la firme chinoise confirme une forte popularité grâce à une gamme de prix très intéressante, pour des produits venant concurrencer les meilleurs smartphones. Ses prestations semblent plaire et la marque se plaçait ainsi sur la troisième marche du podium des meilleures ventes, en 2018.

Avant de vous montrer où acheter le Mi 9 Lite au meilleur prix à partir du 23 septembre, il faut savoir que ce dernier s’ancre pleinement dans cette stratégie. Petit frère du Mi 9 (découvrez toutes les caractéristiques du Mi 9 ici), le smartphone en reprend une partie de ses caractéristiques, telles que son écran AMOLED de 6,39 pouces. Sa dalle tactile est aussi borderless que son aîné. Le ratio d’écran est de 91 %, obtenu grâce à la présence d’une encoche très fine en forme de goutte, accueillant seulement le capteur photo selfie (les capteurs de luminosité sont placés sous l’écran). Bien que le Mi 9 Lite ne puisse emporter avec lui la caméra selfie rétractable du Mi 9T Pro, le terminal ne sera pas en retrait en matière de nouveautés. Pour promouvoir son nouveau smartphone, Xiaomi a inclus quelques ajouts stylistiques, notamment sur la dalle en verre à l’arrière de l’appareil.

C’est en effet sur la face arrière de l’appareil que la magie opère le plus. Pour attaquer le segment supérieur, Xiaomi a misé sur la prise en main de l’appareil. Le Mi 9 Lite s’articule autour de trois coloris, dont chacun proposera une surface baptisée « 3D Ripple Effect », permettant d’éviter les chutes en y ajoutant plus de grip, et proposer une dalle en verre très qualitative. Le logo « Mi », précédemment proposé, devient « Xiaomi », pour plus de sobriété. L’écriture sera d’ailleurs rétroéclairée lors de la réception de notifications et d’appels.

Un smartphone à la puissance et l’autonomie largement suffisantes

En poursuivant dans ses caractéristiques visant le haut de gamme, et toujours avant de voir le meilleur prix pour le Mi 9 Lite, il faudra également noter la présence d’un processeur Snapdragon 710 couplé à 6 Go de RAM. Concrètement, le Mi 9 Lite n’a pas à jalouser ses grands frères de la gamme Mi 9 et Mi 9T Pro, équipés du top en matière de processeur, à savoir le Snapdragon 855. Son modèle 710 couplé à 6 Go de RAM lui permettra d’être largement polyvalent et rapide pour la plupart des tâches de votre quotidien.

Pour stocker vos applications et vos contenus multimédias, le Mi 9 Lite sera également au rendez-vous, avec des prestations tout à fait honorables en vue de son prix. Son espace de stockage sera largement à la hauteur, et deux propositions sont disponibles : de 64 ou 128 Go. À savoir que la version 64 Go peut être aidée par un emplacement pour micro-SD en cas de besoin, faisant de l’offre de premier prix un partenaire déjà idéal.

Puissant, le Mi 9 Lite le sera sur la durée. En présentant son nouveau smartphone, Xiaomi n’a pas hésité à l’équiper d’une batterie gigantesque, de 4 030 mAh, de quoi lui faire largement tenir pour une journée entière. En outre, son chargeur ultrarapide aura de quoi faire rougir les smartphones haut de gamme : sans contrepartie financière supplémentaire, un chargeur de 18W est livré de série avec le Mi 9 Lite. Seulement 30 minutes suffiront pour recharger de moitié son smartphone. C’est donc un argument convaincant pour acheter un Mi 9 Lite au meilleur prix, d’autant plus que bon nombre de marchands n’offrent pas ce chargeur 18W par défaut (ce n’est malheureusement même pas le cas pour un iPhone 11…).

Le Mi 9 Lite profite d’un triple capteur photo

Des plus populaire, le critère de la photographie n’a pas été oublié par Xiaomi, qui propose le triple module photo sur son Mi 9 Lite. Qui dit triple module dit ultra grand-angle : Xiaomi équipe son nouveau mobile d’un capteur de 118° permettant une vision plus grande d’une scène telle qu’un paysage. D’ailleurs, le logiciel de Xiaomi est aujourd’hui apte à pouvoir détecter des scènes plus adaptées à l’utilisation du capteur. Par exemple, en cherchant à déclencher avec le capteur principal de 48 MP un paysage urbain, un petit message sera affiché pour proposer de préférer le capteur ultra grand-angle. En outre, le mode portrait utilisera son propre capteur : un module de 2MP.

Le mode nuit est disponible, en combinant plusieurs clichés pour permettre une reconstitution numérique plus lumineuse. Mais le mode n’est pas réservé aux capteurs arrière : en façade, la caméra de 32 MP proposera également la combine, pour proposer des clichés en basse lumière de meilleure qualité. Passons désormais à la dernière section de ce guide, avec la rubrique qui vous aider à savoir où acheter le Mi 9 Lite au meilleur prix en ce moment.

Où acheter le Xiaomi Mi 9 Lite ? Quel est son prix ?

Parlons peu, parlons prix. Le placement tarifaire du nouveau Mi 9 Lite vient une nouvelle fois faire du mal à la concurrence, alors que Xiaomi continue de démocratiser des équipements auparavant réservés au marché des smartphones premium. Pour sa grande autonomie, sa dalle tactile borderless et son triple module photo, il ne faudra dépenser que 299,90 euros pour la version 64 Go et 6 Go de RAM. Un tarif raisonnable par rapport à la concurrence premium, pour un smartphone clairement mieux équipé que les modèles au même positionnement prix. La version 128 Go sera quant à elle introduite au prix de 329 euros.

Dès sa sortie, le Xiaomi Mi 9 Lite va être disponible à l’achat chez Cdiscount au meilleur prix. Deux dates sont d’ores et déjà planifiées : le smartphone sera disponible en promotion à 269,90 € les lundi et jeudi suivant la sortie de l’appareil. Ainsi, dès le 23 septembre au jour de sa sortie, nous afficherons les meilleurs prix pour le Mi 9 Lite.