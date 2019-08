Où acheter le Xiaomi Mi 9T Pro au meilleur prix en 2019 ?

Le fabricant Xiaomi renforce encore un peu sa position sur le marché des smartphones haut de gamme avec ce nouveau Mi 9T Pro. Ce smartphone, équivalent au Redmi K20 Pro en Chine, est la nouvelle référence premium de la gamme du constructeur chinois. Dès lors, où acheter le Xiaomi Mi 9T Pro au meilleur prix dans l’Hexagone ?

Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go au meilleur prix Prix de base : 429 € Cdiscount 429 € Consultez l'offre

Comme vous pouvez le voir dans le tableau du meilleur prix pour le Mi 9T Pro ci-dessus, les marchands offrent le nouveau smartphone en version 64 Go avec 6 Go de RAM à un prix de 429€, et même 399€ avec une ODR sur les grands sites marchands. Il s’inscrit aujourd’hui comme le téléphone le plus onéreux du fabricant Xiaomi (le Mi 9, qui a commencé à 499€, est désormais autour des 330€ sur les principaux sites marchands) en sachant que c’est aussi le plus haut de gamme.

Le meilleur rapport qualité prix haut de gamme ?

Avant de regarder le meilleur prix pour le Mi 9T Pro de Xiaomi, modèle par modèle, voyons d’abord ce que ce smartphone apporte de nouveau dans l’excellente gamme du fabricant chinois. Alors que le public français avait été légèrement déçu il y a quelques semaines de voir arriver le Mi 9T – et non le Mi 9T Pro – ce nouveau téléphone vient finalement d’être officialisé pour la France.

Au niveau du design, il se positionne comme l’un des tous meilleurs du marché sous Android. Il reprend les finitions du Mi 9T, avec notamment une caméra frontale de 20 MPx qui « pop-up » et qui permet d’augmenter le ratio screen to body de l’écran. Ce dernier fait 6,39 pouces, ce qui en fait l’un des plus grands disponibles sur le marché actuellement. A noter qu’un capteur d’empreinte situé sous l’écran permet de le débloquer.

Si la taille est la même à celle de l’écran du Mi 9, le Xiaomi Mi 9T Pro supprime définitivement l’encoche avec sa caméra selfie qui pop-up. Comme vous pouvez le voir dans l’image de notre guide sur le meilleur prix ci-dessous, la caméra frontale se cache dans la tranche supérieure du smartphone. Grâce à un accéléromètre, le capteur est capable de ressentir une chute et se ferme alors instantanément.

Sur le dos du Xiaomi Mi 9T Pro, vous pouvez retrouver le fameux triple capteur photo que l’on avait déjà sur le Mi 9 (48 MPx + 13 MPx + 8 MPx). Le capteur grand angle de 48 MPx a été mis au point avec le spécialiste de la photo Sony, et il supporte la vidéo en 4K à 60 images par seconde.

Au niveau des performances techniques, ce nouveau Mi 9T Pro que vous pouvez désormais acheter vient avec la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 855, qui était déjà présente dans le Mi 9. En revanche, la version moins chère, le Mi 9T, devait se contenter de la puce Snapdragon 720. Au niveau des performances, cela permet d’avoir un téléphone plus rapide et qui sera plus adaptés à ceux qui jouent régulièrement sur leur mobile.

Le dernier point qu’il convient de mentionner avant de passer à la section pour trouver le meilleur prix pour acheter le Mi 9T Pro est la batterie. Xiaomi a fait de vrais efforts sur ses derniers modèles, et ce nouveau smartphone intègre encore une fois une batterie de 4 000 mAh. Pour cette version Pro, on retrouve également la recharge rapide Quick Charge 4+ (27 W) qui permet de rapidement retrouver de l’autonomie. Un port jack 3,5mm est aussi présent, alors qu’il avait disparu sur le Mi 9 classique.

Où acheter le Mi 9T Pro, quid du prix ?

Maintenant que nous avons passé en revue les caractéristiques techniques, voici comment et où acheter ce Mi 9T Pro au meilleur prix. Il faut tout d’abord savoir que le produit est en précommande en France du 20 au 26 août 2019. Au delà de cette période, il sera disponible à l’achat immédiat sur les principales plateformes marchandes comme Amazon, Fnac ou Cdiscount.

Pour ce nouveau Xiaomi Mi 9T Pro, on distingue deux modèles avec aussi deux prix différents. Le Xiaomi Mi 9T Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est disponible à un prix de 449€. Une autre version avec 6 Go de RAM et seulement 64 Go de stockage est disponible au prix de 429€. A noter que vous pouvez acheter le Mi 9T Pro dans trois coloris différents : Rouge Flamme, Bleu Glacier, Noir Carbone. En ce moment, et jusqu’au 16 septembre, une offre de remboursement (ODR) sur Amazon, Cdiscount et consorts permet d’avoir ce dernier modèle à 399€ au lieu de 429€.

Meilleur prix Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go :

Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go au meilleur prix Prix de base : 429 € Cdiscount 429 € Consultez l'offre

Meilleur prix Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go :

Pour la première semaine suivant l’annonce du Xiaomi Mi 9T Pro sur le marché français, le smartphone est en précommande. Il faudra attendre le 26 août 2019 pour voir définitivement ce téléphone être en achat immédiat au meilleur prix. Il ne faudra toutefois pas espérer avoir des réductions dans les mois à venir, Xiaomi a profité d’un calendrier assez léger chez les concurrents en fin d’année pour se positionner comme une référence pour les prochains mois.