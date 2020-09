Où précommander Demon’s Souls sur PlayStation 5 ?

Ce sera sans aucun doute l’un des gros jeux de lancement de la PlayStation 5 aux côtés de Spider-Man Miles Morales et LittleBigPlanet : Sackboy A Big Adventure. Le jeu tant attendu de Bluepoint Games, le talentueux studio derrière les remaster d’Uncharted The Nathan Drake Collection, Gravity Rush 2, la Metal Gear Solid Collection ou encore la God of War Collection.

Mais surtout, le talentueux studio derrière l’incroyable remake de Shadow of the Colossus. Depuis quelques années, nous savions que le studio travaillait sur un nouveau remake de grande ampleur pour la next-gen. Depuis le mois de juin, nous savons désormais que ce remake, c’est celui du très bon Demon’s Souls qui arrivera dès le 19 novembre 2020 sur la nouvelle console de Sony.

Pour être certain d’être au rendez-vous et ne pas manquer la sortie du jeu, voici un petit guide de précommande pour le trouver dès sa sortie au meilleur prix.

PRÉCOMMANDER DEMON’S SOULS SUR PS5

Précommander Demon’s Souls – Standard La première édition de Demon’s Souls est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. PRÉCOMMANDER DEMON’S SOULS SUR PS5 (AMAZON) PRÉCOMMANDER DEMON’S SOULS SUR PS5 (CDISCOUNT)

L’INCROYABLE REMAKE SIGNÉ BLUEPOINT GAMES

Préparez-vous à retourner dans le royaume brumeux de Boletaria. Le royaume où la mort n’est pas la fin. Le royaume où les défis semblent insurmontables. Un monde sombre, avec ses vues somptueuses et ses sons effrayants. Plongez dans ce remake pour redécouvrir Demon’s Souls grâce à la technologie haptique de la DualSense qui vous permettra de ressentir chaque coup viscéral. Cela rendra même les petites victoires plus douces.

LA PLAYSTATION 5 AU MEILLEUR PRIX

LA PS5 DIGITAL EDITION

Ce remake propose exactement la même aventure que sur PS3, mais dans une version totalement refaite par les équipes de Bluepoint Games (comme Shadow of the Colossus en 2018). Redécouvrez le royaume brumeux de Boletaria seul, mais aussi jusqu’à six joueurs en ligne.

Demon’s Souls sera disponible dès le 19 novembre 2020 en exclusivité sur PlayStation 5 et PS5 Digital Edition.

PRÉCOMMANDER DEMON’S SOULS SUR PS5