Où précommander Destruction AllStars sur PlayStation 5 ?

C’est l’un des jeux surprenants de la conférence PlayStation 5 « The Futur of Gaming » en juin 2020, Destruction AllStars est un jeu multijoueur qui risque de proposer une expérience différente des jeux solos comme Spider-Man Miles Morales, Astro’s Room, LittleBigPlanet : Sackboy Adventure ou encore Demon’s Souls lors du lancement de la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition.

Avec Destruction AllStars, l’idée est de vous lancer dans une arène (à pied ou en véhicule) et d’être le dernier en vie à la fin du temps réglementaire ! Un véritable « Destruction Derby » revisité et complètement déjanté qui nous promet de nombreuses heures de jeux en ligne avec des amis ou de la famille ! Des arènes online qui proposeront jusqu’à 16 joueurs de s’affronter en même temps.

DESTRUCTION ALLSTARS : LE DERBY ARENA REVISITÉ

Lancez-vous dans l’arène de 2 à 16 joueurs en ligne pour être le grand gagnant ! Choisissez un personnage (un allstar) dans la liste internationale de compétiteurs en compétition dans le Championnat Mondial de la Fédération de la Destruction. Découvrez sa compétence spéciale, parvenez à la maîtriser et devenez le vrai champion !

Chaque compétence est différente et permet d’exploiter l’agilité, la vitesse ou la puissance d’un All Star pour démolir et esquivez vos rivaux avec des techniques puissantes et du parkour. Passez d’un véhicule à l’autre ou sautez sur des voitures lancées à pleine vitesse pour tenter d’en prendre le contrôle. Un jeu multijoueur dynamique qui s’annonce fun surtout entre amis !

Le jeu sera disponible dès le 19 novembre 2020 et fait partie du line-up des cinq jeux exclusifs à la PS5 pour son lancement aux côtés de Spider-Man Miles Morales, Astro’s Room (offert sur toutes les consoles), Demon’s Souls et LittleBigPlanet : Sackboy A Big Adventure.

