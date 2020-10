Où précommander GodFall sur PlayStation 5 ?

Il s’agit du tout premier jeu qui fut confirmé et dévoilé sur PlayStation 5 lors des Game Awards 2019 à Los Angeles. GodFall est un jeu d’action RPG qui est développé par Counterplay Games et qui est édité par Gearbox Software (Half-Life, Halo, Borderlands 3…). Le jeu ne ratera pas la sortie de la PS5 puisque ce dernier sera disponible dès le 12 novembre 2020 (sur PC) et sera donc disponible dès le lancement de la console le 19 novembre en France.

Jouable seul, ou en coopération jusqu’à quatre, GodFall est un jeu qui va bien se différencier des autres jeux de lancement de la PlayStation 5 et qui risque d’intéresser de nombreux joueurs. Pour en savoir un peu plus sur le jeu et pouvoir précommander l’édition qui vous correspondra le plus, voici un petit guide de précommande détaillé.

Précommander GodFall – Édition Standard La première édition de GodFall est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 69,99€ et 79,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu sur PS5 (aucune version PS4, exclusivité next-gen)

Précommander GodFall – Édition Deluxe La seconde édition de GodFall est donc l’édition deluxe. Cette dernière sera donc proposée au prix de 99,99€ (prix maximum conseillé). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu sur PS5 (aucune version PS4, exclusivité next-gen)

La première extension du jeu (dont la sortie est prévue en 2021)

Précommander GodFall – Édition Deluxe La troisième édition de GodFall est donc l’édition Ascended. Cette dernière sera donc proposée au prix de 109,99€ (prix maximum conseillé). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu sur PS5 (aucune version PS4, exclusivité next-gen)

La première extension du jeu (dont la sortie est prévue en 2021)

De nombreux bonus digitaux in-game avec le bouclier doré, le pack d'armes dorées, la bannière Royale dorée, le titre de Chevalier du Zodiaque, des skins dorés pour les Valorplates Silvermane, Phoenix et Greyhawk et un skin orange pour la Valorplate Vertigo.

GodFall – Le hack & slash, action-RPG de la PS5

Disponible dès le lancement de la console le 19 novembre 2020, GodFall s’annonce comme l’un des principaux jeux de lancement de la console de Sony. Beau, fluide, avec des temps de chargements quasiment inexistants grâce à la puissance du SSD, ce jeu d’action RPG mélangeant de nombreux aspects des jeux hack & slash vous permettra de vous amuser seul vous avec trois de vos amis sur votre nouvelle console ! Découvrez plus d’infos sur le jeu à travers cette vidéo de gameplay.

