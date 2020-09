PS5 : la liste (complète) des jeux disponibles à la sortie

Ça y est, c’est officiel : la nouvelle console de Sony arrivera le 19 novembre 2020 au prix de 499,99€ pour la PlayStation 5 et à 399,99€ pour la PS5 Digital Edition. Après de nombreux mois d’attente, nous avons enfin un prix, une date de sortie et des précommandes qui sont lancées depuis hier soir et le Showcase PS5. Si vous avez besoin d’en savoir plus sur les deux, notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition vous en dira plus.

Grâce à toutes les informations récoltées en amont (et pendant) de la conférence, nous avons pu établir le line-up de la console. Sur cette page, vous allez découvrir la liste connue de tous les jeux pour la PS5. Cela concerne aussi bien des exclusivités sur la PS5 que des jeux PS4 avec une mise à jour spéciale PS5. Nous avons fait la liste avec tous les jeux annoncés pour une disponibilité immédiate – ou plus tard.

Découvrez au bas de l’article un tableau récapitulatif avec nom, date de sortie, option d’upgrade gratuite et bien plus de tous les jeux de lancement de la PS5.

Jeux exclusifs PS5 disponibles au lancement

Spider-man : Miles Morales

Trailer :

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Commentaires : Ce sera sans doute « LE » jeu de lancement de la console de Sony. Insomniac Games vous propose de prolonger le séjour à New York et découvrir comment Miles Morales se fait mordre par cette fameuse araignée génétiquement modifiée, comme Peter Parker. Vous allez ainsi découvrir l’homme devenir super-héros et enfiler son costume noir et rouge de l’homme araignée.

Astro’s Room

Trailer :

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Commentaires : En 2013, on découvrait pour la première fois les petits robots d’Astro Bot. Le jeu Playroom était offert et pré-installé sur toutes les PS4. À travers plusieurs minis-jeux, il était possible de découvrir les nouveautés de la DualShock 4, de sa lightbar et de son pavé tactile (sans oublier sa détection de mouvement). En 2018, les petits robots étaient de retour dans Astro Bot : Rescue Mission, l’un des meilleurs jeux VR selon nous.

Avec la PS5, le jeu Astro’s Room sera par défaut pré-installé et offert à tous les joueurs.

Deamon’s Souls

Trailer :

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Commentaires : C’est l’une des belles surprises de la conférence PS5, l’incroyable Deamon’s Souls de Bluepoint qui fut dévoilé il y a seulement trois mois lors de l’événement PS5 sera disponible dès le lancement de la PS5 en novembre ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir cet incroyable jeu.

LittleBigPlanet : Sackboy A Big Adventure

Trailer :

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Commentaires : Annoncé lors de la conférence « The Futur of Gaming », nous apprenons que les nouvelles aventures de Sackboy, l’emblématique petit personnage tout mignon de LittleBigPlanet arrivera dès le lancement de la PS5 en novembre ! Prêt à repartir à l’aventure ?

Destruction All Stars

Trailer :

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Commentaires : Jeu là encore présenté lors de l’événement « The Futur of Gaming », le très décalé Destruction AllStars sera présent au lancement de la PS5 en novembre prochain ! Un jeu qui vous permettra d’en découdre avec de nombreux autres joueurs dans une arène à pied… Ou en voiture !

Jeux PS4 avec adaptation spéciale sur PS5

Madden NFL 21

Trailer :

Date de Sortie : 25 août 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Légère amélioration

La dernière simulation de football américain ne ratera pas la reprise de la saison sur next-gen ! Le jeu d’ores et déjà disponible depuis la fin du mois d’août arrivera également sur PS5 lors de sa sortie !

WRC 9

Trailer :

Date de Sortie : 3 septembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Légère amélioration

Le jeu officiel du championnat du monde de Rally sera de retour en cette fin d’année dans une version spéciale pour la PS5. Découvrez tout le calendrier officiel de la saison de WRC et des autres catégories !

NBA 2K21

Trailer :

Date de Sortie : 4 septembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : –

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Oui

La nouvelle simulation de basket-ball de 2K Games arrivera dès le lancement de la PS5 dans une version complètement améliorée (et plus chère). Une édition 2021 qui sera placée sous le signe de l’hommage à Kobe Bryant.

FIFA 21

Trailer :

Date de Sortie : 9 octobre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Légère amélioration

La fameuse simulation de football d’EA Sports sera de retour en fin d’année comme tous les ans. Pour les plus impatients, il sera possible d’y jouer sur PS4 dès le 9 octobre 2020. Avant de poursuivre la saison dès la sortie de la PS5 via une mise à jour gratuite. En effet, si vous possédez le jeu sur PS4, la version PS5 sera offerte !

Watch Dogs Legion

Trailer :

Date de Sortie : 29 octobre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Légère amélioration

Rejoignez la résistance londonienne dans Watch Dogs Legion, le nouveau jeu d’Ubisoft qui vous proposera de contrôler des milliers de PNJ dans ce gigantesque jeu en monde ouvert. Après avoir côtoyé les équipes de DedSec à Chicago et à San Francisco, il est temps de rejoindre la branche de Londres ! Comme dans les deux premiers opus, l’objectif principal de cet opus sera de libérer la ville de son état de surveillance dystopique. Mais également de démanteler un groups de terroristes qui ont piégés DedSec.

DIRT 5

Trailer :

Date de Sortie : 6 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Oui

Découvrez un nouveau chapitre de la licence Dirt. Parcourez le monde, apprivoisez les machines tout-terrain les plus incroyables avec vos amis et faites partie d’une ambiance qui offre une action épique, une expression pure et un style débridé. Le tout dans le but de devenir le meilleur pilote au monde !

Assassin’s Creed Valhalla

Trailer :

Date de Sortie : 10 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Légère amélioration

Le nouvel opus de la fameuse franchise Assassin’s Creed déboulera début novembre et nous plongera dans le monde impitoyable des Vikings. Après l’Égypte Antique et la Grèce Antique, découvrez le peuple d’Evior (le personnage principal du jeu) et partez à la conquête de l’Angleterre.

Destiny 2 : Beyond Light

Trailer :

Date de Sortie : 10 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Passage à la 4K et aux 60FPS

Le fameux jeu de Bungie (disponible depuis septembre 2017) débarquera sur PS5 dès sa sortie. Au programme, une version 4K et en 60FPS proposant toutes les mises à jour sortis à ce jour dont la dernière Beyond Light prévue pour le 7 novembre 2020.

Yakuza : Like a Dragon

Trailer :

Date de Sortie : 10 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Légère amélioration

Avec ce nouvel opus de Yakuza, découvrez l’histoire de Ichiban Kasuga, un yakuza trahi par l’homme qu’il admirait autrefois. Le jeu sera en monde ouvert et vous fera voyager dans la ville de Yokohama où de nombreuses quêtes et activités vous attendront comme 15 mini-jeux déjantés dans les salles d’arcade et de jeux. Vous aurez la possibilité également de trouver et forger votre propre équipement, et vous plonger dans la vie typique locale avec plus de 50 histoires optionnelles. Le tout avec une petite dimension RPG vous permettant d’améliorer votre personnage au fil de l’aventure.

Just Dance 2021

Trailer :

Date de Sortie : 12 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : N.C.

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : N.C.

Préparez-vous pour le nouveau Just Dance 2021 ! Une nouvelle liste de chansons à venir pour le dernier épisode de la série de jeux Just Dance avec de nouvelles chorégraphies et bien plus encore ! Disponible dès le lancement de la PS5.

Call of Duty Black Ops : Cold War

Trailer :

Date de Sortie : 13 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : –

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : –

Découvrez dès maintenant la suite directe de Call of Duty : Black Ops, l’original qui a tout déclenché. Call of Duty: Black Ops Cold War plongera les joueurs dans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Le jeu sera disponible dès la sortie de la PS5.

Cyberpunk 2077

Trailer :

Date de Sortie : 19 novembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui (2021)

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Grosses améliorations (2021)

C’est sans doute l’un des jeux les plus attendus de l’année 2020. Le très attendu CyberPunk 2077 de CD Projekt Red sera disponible dès le lancement de la PS5. Il sera possible de bénéficier de légères améliorations dès le premier jour. Mais une version PS5 avec de nombreuses améliorations arrivera en 2021. Une mise à jour sera également disponible gratuitement pour les joueurs PS4.

.Notez que de nombreux jeux d’ores et déjà disponibles sur PS4 (Crash Bandicoot 4, Marvel’s Avengers, Mafia Definitive Edition et plus encore…) fonctionneront sur PS5 grâce à la rétro-compatibilité. Cependant, pour ces jeux là, il n’a pas encore été précisé s’ils auront le droit à une version PS5 ou s’ils fonctionneront simplement via la rétro-compatibilité sans améliorations next-gen.

Jeux PS5 après le lancement

Ratchet & Clank : Rift Apart

Trailer :

Date de Sortie : N.C -> Sony a indiqué sur le jeu sortirait « dans la fenêtre de lancement de la PS5 ».

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Non, exclue PS5

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Non, exclue PS5

Les nouvelles aventures inédites de Ratchet & Clank arrivent bientôt sur PS5. Sony a bien précisé qu’il s’agira d’une nouvelle aventure inédite (et non d’un DLC ou Stand Alone) et que le jeu serait disponible dans « la fenêtre de lancement de la PS5 ». On espère avoir le jeu avant 2021.

Cette fois, Ratchet & Clank sont en désaccord avec leur archnémèse, le Dr Nefarious. Ce dernier est équipé du dangereux Dimensionator, un appareil capable de voyager vers d’autres dimensions. Le duo va devoir se frayer un chemin à travers une armée de crétins embauchés à Megalopolis jusqu’à ce que quelque chose se passe et qu’ils soient déchirés. Un jeu qui s’annonce comme l’une des premières claques de la next-gen.

Immortals Fenyx Rising

Trailer :

Date de Sortie : 3 Décembre 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Oui

Présenté l’année dernière sous le nom de « Gods & Monsters », ce dernier vient de changer de nom pour devenir Immortals Fenyx Rising. Le jeu tournera essentiellement autour de la mythologie grecque dans un monde divisé en plusieurs régions qui seront toutes contrôlées par un Dieu différent. Le jeu sera bien entendu en open-world.

Godfall

Trailer :

Date de Sortie : Fin 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Non, exclue PS5

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : Non, exclue PS5

Premier jeu de la PS5 annoncé lors des Game Awards 2019, GodFall est attendu pour le lancement de la PS5. Il s’agira d’un jeu d’action-RPG développé par Counterplay Games et publié par Gearbox Software qui vous proposera de jouer à plusieurs en coopération.

Outriders

Trailer :

Date de Sortie : 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : –

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : –

Outriders est un jeu de tir à la troisième personne avec quelques notions de RPG (jeu de rôle). Au début du jeu, les joueurs créent leurs personnages personnalisés et choisissent parmi quatre classes, chacune d’entre elles ayant des capacités uniques que les joueurs peuvent utiliser. Il est ensuite possible de jouer à plusieurs en coopération.

Bugsnax.

Trailer :

Date de Sortie : 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : –

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : –

Bugsnax, un jeu d’aventure fantaisiste à venir sur PS5 où il sera possible de visiter et de parcourir une île mystérieuse et tentent de trouver et de capturer les créatures éponymes mi-bogue-mi-collation.

Rainbow Six World Cup

Trailer :

Date de Sortie : 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : Oui

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : 4K et 60FPS

Disponible depuis maintenant 5 ans sur les consoles actuelles, Ubisoft a annoncé au début du mois de septembre lors de l’Ubisoft Forward, que le fameux Tom Clancy’s Rainbow Six Worldcup arrivera sur PS5 dès la fin de l’année 2020 dans une version améliorée en 4K et 60 fps.

DOOM Eternal.

Trailer :

Date de Sortie : 2020

Commentaires :

Mise à jour gratuite de la version PS4 vers la version PS5 : –

Amélioration entre la version PS4 et PS5 : 4K et 60FPS

Disponible depuis le début de l’année, Doom Eternal ne ratera pas la next-gen ! Avec une version améliorée en 60FPS et 4K, le jeu sera encore plus fluide et plus bourrin que jamais !.

Planning et résumé des jeux à venir