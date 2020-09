Où précommander Hyrule Warriors Age of Calamity, le spin of de Zelda sur Nintendo Switch ?

Cet après-midi, c’est une nouvelle fois sans prévenir que Nintendo a annoncé Hyrule Warriors : Age of Calamity, un spin of de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande et les joueurs n’auront pas beaucoup de temps à attendre puisque le jeu est attendu pour le 20 novembre 2020.

Le jeu sera donc un spin of qui se déroulera 100 ans avant l’histoire de Breath of the Wild. Ce nouvel opus pourrait être parfait pour relancer les joueurs dans la saga Breath of the Wild en attendant la sortie du second opus en 2021.

Précommander Hyrule Warriors : Age of Calamity – Standard La première (et unique) édition d'Hyrule Warriors : Age of Calamity est donc l'édition simple limitée. Cette dernière est proposée dans un fourchette de prix situé entre 49,99€ et 69,99€. Le prix sera sans doute réajusté d'ici la sortie du jeu en novembre.

Découvrez ce qu’il s’est passé… Avant Breath of the Wild

Développé par Koei Tecmo, Hyrule Warriors : Age of Calamity vous proposera des batailles massives et épiques de l’univers Dynasty Warriors, mais avec l’univers et l’histoire de Zelda. Des péripéties qui se déroulent 100 ans avant les faits de Breath of the Wild et permettront aux joueurs de découvrir la grande calamité qui a influencé les événements du dernier opus majeur de The Legend of Zelda.

Pour rappel, The Legend of Zelda Breath of the Wild est sorti en mars 2017 en tant que jeu de lancement de la Nintendo Switch. Sa suite fut annoncée lors de l’E3 2019 et serait attendue pour 2021. Ce prequel est ainsi parfait pour se remettre dans le bain et patienter jusqu’aux nouvelles aventures de Link !

