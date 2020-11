Où précommander le jeu Immortals Fenyx Rising ?

Annoncé il y a déjà plus d’un an, sous le nom de « Gods & Monsters », Immortals Fenyx Rising est le nouveau jeu (et accessoirement la nouvelle licence) d’Ubisoft arrivera début décembre sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X.

Le jeu s’annonce comme un « Zelda-Like », mais à la sauce Ubisoft et dans un monde autour de la mythologie. Préparez-vous pour une grande aventure dans la peau de Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un triste sort. Vous allez devoir combattre des créatures légendaires, maîtriser les pouvoirs des dieux et affronter Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque.

Une nouvelle licence prometteuse avec un certain Lionel Astier dans le rôle de Zeus. Une nouvelle licence qui pourrait faire du bien au catalogue Ubisoft ! Voici un guide de précommande pour trouver la version idéale sur la plateforme de votre choix !

Précommander Immortals Fenix Rising – Limitée La seconde édition de Immortals Fenyx Rising est donc l’édition limitée. Cette dernière sera donc proposée au prix de 69,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire en édition limitée du jeu pour PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X

Plusieurs bonus numériques liés à la version limitée dont les Ailes Prismatiques

Le pack Armes Bénies d’Orio. précommander immortals fenyx rising limitée (ps4) précommander immortals fenyx rising limitée (ps5) précommander immortals fenyx rising limitée (xbox)