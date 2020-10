Où précommander le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War ?

Alors que la fin d’année approche à grands pas et que la nouvelle génération des consoles approche elle aussi, pour de nombreux joueurs à travers le monde, c’est surtout le rendez-vous annuel qui arrive au mois de novembre. Depuis plus de 15 ans maintenant, la licence Call of Duty répond présente pour le plus grand bonheur de tous les mordus de FPS (jeux de tir à la première personne).

Pour cette année, Call of Duty nous propose une suite de la fameuse série « Black Ops » et nous plonge au cœur des tensions géopolitiques de la Guerre Froide du début des années 80. Il s’agit de la suite directe de Call of Duty Black Ops (sorti en 2010 sur PS3, Xbox 360, PC). Contrairement à Black Ops II, Black Ops III ou encore Black Ops IIII, il n’y aura pas de délire de guerre dans l’espace, mais bien d’un conflit mondial historique.

Pour les amoureux du genre, voici un petit guide de précommande pour trouver votre jeu sur PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X/S au meilleur prix !

Précommander Call of Duty Black Ops : Cold War (simple) La première édition de Call of Duty Black Ops : Cold War est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 59,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs et selon les versions du jeu). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu sur PS4

Précommander Call of Duty Black Ops : Cold War (cross-gen) La seconde édition de Call of Duty Black Ops : Cold War est donc l’édition « cross-gen ». Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 69,99€ et 79,99€ (selon les revendeurs et selon les versions du jeu). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu sur PS5 (offert également sur PS4)

La guerre froide dans le jeu… Et dans les éditions du jeu ?

Contrairement à de nombreux jeux (pratiquement tous), Activision fait le choix surprenant de proposer une version simple du jeu (sur PS4/Xbox One) et une version « Cross-Gen » sur PS5 et Xbox Series X qui offre ainsi la version « PS4/Xbox One » du titre aux joueurs qui craqueront pour cette édition. Nous avons du mal à comprendre l’idée ainsi que l’intérêt, mais c’est bien officiel.

Le jeu est attendu pour le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC, et Xbox Series X/S. Ainsi que le 19 novembre sur PS5. Le jeu proposera une campagne solo, un mode multijoueur, un mode zombie et des interactions avec le fameux mode Call of Duty Warzone.