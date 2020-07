Où précommander les différentes éditions de Dirt 5 sur PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One ?

Annoncé lors de l’Inside Xbox de mai 2020, Dirt 5 s’annonce comme la première claque next-gen grâce à ses graphismes de haute qualité, son ray-tracing et la possibilité de faire tourner le jeu en 120FPS.

Attendu pour le début du mois d’octobre, Dirt 5 devrait sortir dans un premier temps sur PS4 et Xbox One, avant d’être proposé par la suite sur les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X. Mais pour les plus impatients d’entre vous, aucune crainte ! Les versions next-gen seront offertes pour les joueurs ayant opté à la base pour les versions current-gen !

Voici un guide de précommande des différentes éditions de Dirt 5 pour trouver votre bonheur et l’édition de vos rêves !

Précommander DiRT 5 – Standard La première édition de DiRT 5 est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 44,99€ et 69,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (et PS5) ou Xbox One (et Xbox Series X). NB : Les versions PS5 et/ou Xbox Series X seront offertes aux joueurs ayant déjà acheté les versions PS4 et/ou Xbox One du jeu. PRÉCOMMANDER DIRT 5 SUR PS4 & PS5 PRÉCOMMANDER DIRT 5 SUR XBOX ONE & XBOX SERIES X

Précommander DiRT 5 – Day One Edition La seconde édition de DiRT 5 est donc l’édition Day One. Cette dernière semble être disponible uniquement sur Xbox (One et Series X) et ne délivre (pour le moment) pas d’autres informations. Son prix devrait être compris entre 44,99€ et 69,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour Xbox One (et Xbox Series X). NB : Laversion Xbox Series X sera offerte aux joueurs ayant déjà acheté la version Xbox One du jeu. PRÉCOMMANDER LA VERSION « DAY ONE » DE DIRT 5 SUR XBOX

DiRT 5 – LA PASSION AUTOMOBILE SUR NECT-GEN

DIRT 5 écrit un nouveau chapitre dans l’héritage de la licence DiRT. Ce nouvel opus se montre ainsi plus audacieux et plus courageux que jamais. Parcourez le monde, apprivoisez les machines tout-terrain les plus incroyables avec vos amis et faites partie d’une ambiance qui offre une action épique, une expression pure et un style débridé.