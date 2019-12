Où précommander les différentes éditions de Ghost of Tsushima sur PS4 ?

Alors que dans moins d’un an, les nouvelles consoles arriveront dans nos salons avec la PS5 et la Xbox Scarlett. Sony à encore de quoi divertir les joueurs PS4 avec les deux dernières grosses exclusivités. The Last Of Us Part II qui est prévu pour le 29 mai 2020. Et Ghost of Tsushima qui arrivera l’été prochaine sans plus de précision.

Pour ne pas vous perdre dans les différentes précommandes de ce jeu de samouraï dans le Japon féodal, et suite à sa nouvelle présentation lors des Game Awards, voici un guide de précommande de ce nouveau jeu de Sucker Punch.

La première édition de Ghost of Tsushima est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu.

Ghost of Tsushima : Le dernier gros coup de la PS4

Ghost of Tsushima est un jeu en monde ouvert dans le Japon féodal en 1274 durant l’époque de Kamakura. Le jeu s’appuie sur des évènements historiques réels, tout en prenant quelques libertés. Nous allons incarner Jin Sakai, un rônin qui adopte la voie du Fantôme, alors qu’il fait face à l’invasion mongole au Japon sur les îles de Tsushima en 1274.

Le jeu est développé par les équipes de Sucker Punch (Sly Cooper, inFamous). Le jeu est annoncé lors de la Paris Games Week 2017 et le développement serait en cours depuis 2015.

Lors des l’édition 2019 des Game Awards, Ghost of Tsushima a eu le droit à une nouvelle présentation dans une nouvelle bande-annonce assez sublime, proposant de nouvelles mécaniques de gameplay, de nouveaux effets visuels vraiment beaux (surtout la nuit). En fin de présentation, une première date de sortie fut dévoilée. Cette nouvelle exclusivité et sans doute la dernière grosse exclusivité de la PS4 arrivera pour l’été 2020 sans plus de précisions.

