Où précommander les différentes éditions de Mafia sur PS4 et Xbox One ?

Lancée en 2002 sur PC, puis en 2004 sur consoles (PS2 et Xbox), la licence Mafia est une très bonne série de jeux vidéo éditée par 2K Games. En 2010, Mafia II signé une excellente suite à cette série très fidèle au monde de la pègre. Mafia III en 2016 fut moins à la hauteur que ces deux prédécesseurs, mais parvenait tout de même à séduire les amoureux du genre.

En mai 2020, 2K Games annonce la remasterisation de Mafia II dans une version Définitive (avec les DLC), ainsi que la sortie d’une Définitive Edition pour Mafia III. Mais la plus belle surprise, c’est l’annonce du remake du premier opus. Un travail d’une incroyable qualité. Prévu pour septembre prochain, il sera possible de découvrir ou redécouvrir ce jeu et cette licence dans des conditions optimales avec des graphismes dignes de ce nom.

Précommander Mafia Trilogy – Standard La première édition de Mafia Trilogy est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 42,99€ et 59,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Mafia Definitive Edition (remake)

Mafia II Definitive Edition (remastered)

Mafia III Definitive Edition NB : Il y a de grandes chances pour que les versions PS5 et Xbox Series X soient offertes pour les joueurs possédant les versions PS4 et Xbox One.