Où précommander les différentes éditions de Marvel’s Avengers ?

Prévu pour sortir au printemps, le prochain jeu de Square Enix et Crystal Dynamics est désormais prévu pour le mois de septembre 2020. En plus de cela, Marvel’s Avengers proposera plusieurs éditions pour le plus grand plaisir des fans de Marvel. De l’édition simple à l’édition spéciale en passant par l’édition collector « Earth Mightiest », voici un petit guide pour s’y retrouver et faire le meilleur choix !

PRÉCOMMANDER MARVEL’S ANVENGERS

Précommander Marvel’s Avengers – Standard La première édition de Marvel’s Avengers est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. PRÉCOMMANDER MARVEL’S ANVENGERS

Précommander Marvel’s Avengers – Deluxe La seconde édition de Marvel’s Avengers est donc l’édition Deluxe. Cette dernière sera donc proposée au prix de 89,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

72 heures d’accès anticipé ! Découvrez le jeu avec 3 jours d’avance sur les autres joueurs

6 plaques d’identification Obsidienne

Le pack exclusif tenues Obsidienne: Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk, Ms. Marvel PRÉCOMMANDER L’ÉDITION DELUXE DE MARVEL’S AVENGERS

Précommander Marvel’s Avengers – Collector Earth’s Mightiest La troisième et dernière édition de Marvel’s Avengers est donc l’édition Collector qui se nomme la Earth’s Mightiest. Cette dernière sera donc proposée au prix salé de 219,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

72 heures d’accès anticipé ! Découvrez le jeu avec 3 jours d’avance sur les autres joueurs

6 plaques d’identification Obsidienne

Le pack exclusif tenues Obsidienne: Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk, Ms. Marvel

Une statue de Captain America de 30 cm

Un Steelbook exclusif

Une Bobblehead Hulk

Un porte-clés Mjolnir

La boucle de ceinture de Black Widow et le badge de membre honoraire des Avengers de Kamala Khan

Un schéma de prototype d’armure d’Iron Man et une photo-souvenir des Avengers PRÉCOMMANDER L’ÉDITION COLLECTOR DE MARVEL’S AVENGERS

Marvel’s Avengers : Le jeu ultime pour les fans Marvel ?

Annoncé peu avant l’E3 2019, Marvel’s Avengers promet d’être le jeu idéal pour tous les fans de la licence. Avec la possibilité de contrôler tous les haros Avengers, vous allez devoir prendre part à une aventure inédite pour sauver le monde. Une aventure inédite, mais avec de nombreuses références ! Découvrez dès maintenant notre premier aperçu du jeu lors de l’E3 2019 à Los Angeles en vidéo juste au-dessus ou par écrit à cette adresse.