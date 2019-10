Où précommander les différentes éditions de Need For Speed Heat ?

Cette année, c’est les 25 ans de la licence Need For Speed, et pour fête cet événement, Electronic Arts ne pouvait pas passer à côté d’un opus pour marquer le coup. Need For Speed Heat fut donc annonçait lors de la Gamescom 2019 et à quelques jours de sa sortie, nous vous dévoilons un petit guide des précommandes du jeu, pour ceux qui souhaitent choisir la meilleure version du jeu !

Précommander Need For Speed Heat – Édition Simple La première édition de Need For Speed Heat est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu (seulement en digital sur PC). PRÉCOMMANDER NEED FOR SPEED HEAT

Précommander Need For Speed Heat – Édition Simple + Steelbook La seconde édition de Need For Speed Heat est donc l’édition simple avec le steelbook exclusif à Amazon. Cette dernière sera donc proposée au prix de 69,48€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Précommander Need For Speed Heat – Édition Ultimate La troisième et dernière édition de Need For Speed Heat est donc l’édition ultimate qui est également une exclusivité Amazon. Cette dernière sera donc proposée au prix de 49,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à une multitude de produits dérivés et collector, mais il n’y aura pas le jeu ! Cette édition propose donc : Une boîte collector dans laquelle est rangée tout le contenu.

Un notebook.

Un steelbook collector du jeu.

Quatre magnettes Need For Speed Heat

Sept stickers

Le grand retour de Need For Speed ?

Moins de trois mois seulement après son annonce, Need For Speed Heat se prépare à débarquer sur nos PC et consoles. Un retour très attendu, deux ans après la déception de Need For Speed Payback. Les fans espèrent que « Heat » pourra honorer les 25 ans de la saga.

Pilotez le jour et risquez tout la nuit dans Need for Speed Heat, une expérience palpitante qui vous met au défi d’intégrer l’élite de la course urbaine face à de redoutables policiers corrompus. Le jour, participez au Speedhunter Showdown, une compétition officielle où vous gagnerez de quoi personnaliser et améliorer les voitures performantes contenues dans votre garage. Une fois votre bagnole relookée et gonflée à bloc, et que vous vous sentez d’attaque pour vivre des moments intenses, affrontez d’autres pilotes la nuit, avec votre crew, lors de courses illégales grâce auxquelles vous vous taillerez une réputation et vous accéderez à de meilleures pièces et à des courses plus relevées. Mais sous couvert de patrouilles nocturnes, des flics corrompus veulent vous arrêter et confisquer tout ce que vous aurez gagné. Prenez des risques et devenez encore plus célèbre en leur tenant tête, ou rentrez à votre planque pour vivre une nouvelle journée de courses. Courses, risques, voitures : ici, les limites n’existent pas. Votre crew prend les mêmes risques que vous, votre garage déborde de belles voitures, et la ville est votre terrain de jeu, 24 heures sur 24.