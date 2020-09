Où précommander LittleBigPlanet Sackboy A Big Adventure sur PS5 ?

Sackboy, le mignon petit personnage de LittleBigPlanet est de retour dès le mois de novembre sur PS4 mais aussi et surtout sur PS5 pour le lancement de la nouvelle console de Sony ! Plus de six ans après sa dernière aventure (LittleBigPlanet 3), nous allons pouvoir bientôt repartir dans une grande aventure sur next-gen !

Sackboy A Big Adventure est donc un spin-of de la série LittleBigPlanet qui reprendra les traits et ce qui a fait le succès de la licence sur PS3 et PS4. Des niveaux mignons, drôles, un sens de la création et toujours notre petite mascotte terriblement craquante !

Le jeu sera disponible dès le 19 novembre 2020 sur PS4 et PS5. Et ce dernier est d’ores et déjà disponible en précommande dans sa version « simple » sur PS5.

PRÉCOMMANDER SACKBOY ADVENTURE SUR PS5

Précommander Sackboy A Big Adventure – Standard La première édition de Sackboy : A Big Adventure est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. PRÉCOMMANDER SACKBOY ADVENTURE SUR PS5 (CDISCOUNT) PRÉCOMMANDER SACKBOY ADVENTURE SUR PS5 (AMAZON)

LE RETOUR DE SACKBOY

La dernière fois que nous avons pu avoir une aventure inédite de Sackboy, c’était dans LittleBigPlanet 3 sur PlayStation 4 et PlayStation 3 en 2014. Voilà donc six ans que nous n’avons pas eu la chance de repartir à l’aventure avec cette petite mascotte terriblement attachante. Dès le 19 novembre, il sera possible de le faire de nouveau sur PS4… Mais également sur next-gen avec la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition !

PLAYSTATION 5 AU MEILLEUR PRIX

PS5 DIGITAL AU MEILLEUR PRIX

Découvrez de nouveaux défis et niveaux inédits qui exploiteront particulièrement les nouvelles fonctionnalités de la manette PS5 DualSense ! Dans cette toute nouvelle aventure, il sera possible de jouer seul ou jusqu’à quatre sur la même console hors ligne ! Un jeu qui s’annonce comme l’un des plus importants de la PS5 et qui permettra surtout de jouer en famille ou entre amis !

Sackboy A Big Adventure sera disponible le jour de la sortie de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition le 19 novembre 2020.

PRÉCOMMANDER SACKBOY ADVENTURE SUR PS5