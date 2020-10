Où précommander Monster Hunter Rise et son édition collector ?

Deux ans après la sortie de Monster Hunter World, le dernier opus principal de la licence sur PS4, Xbox One et PC. Alors que l’on attendait une annonce du portage de cet opus sur Switch, en attendant l’arrivée d’un nouvel opus pour la next-gen, Capcom surprend tout le monde en annonçant en partenariat avec Nintendo Monster Hunter Rise qui arrivera pour 2021 sur Switch.

C’est donc un opus exclusif à la Nintendo Switch qui est prévu pour mars 2021 et qui s’annonce assez impressionnant techniquement. Tout l’univers et l’ambiance de Monster Hunter qui sera bientôt à porter de main et accessible partout grâce au mode portable de la Switch.

Le jeu sera en plus de cela proposé dans deux éditions différentes, dont une édition collector avec un amiibo spécial et limité. Pour trouver l’édition idéale pour vous, suivez le guide !

précommander monster hunter rise

Précommander Monster Hunter Rise – Standard La première édition de Monster Hunter Rise est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. précommander monster hunter rise

Précommander Monster Hunter Rise – Collector’s Edition La seconde édition de Monster Hunter Rise est donc l’édition collector. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 89,99€ et 109,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Un pin enamel « Kamura Mark »

Un lot de stickers

Un pack de DLC « Kit Deluxe » qui comprend de nombreux éléments pour personnaliser votre personnage avec des éléments d’armures et plus encore..

Un amiibo Magnamalo précommander l’édition collector de monster hunter rise (amazon) précommander l’édition collector de monster hunter rise (fnac)

Monster Hunter Rise c’est le prochain opus de la série de jeux d’action-RPG à succès. Un premier opus inédit et exclusif sur Nintendo Switch ! Affrontez de terribles monstres et utilisez votre butin pour fabriquer de nombreuses armes et armures.

Cette nouvelle région s’inspire grandement du Japon féodal qui entoure le village Kamura et vous invite à explorer de riches écosystèmes et à combattre de nombreuses créatures toujours plus redoutables pour devenir le chasseur ultime.

Monster Hunter Rise se déroule un demi-siècle après la dernière Calamité. En tant que chasseur, vous devez faire face à une nouvelle menace terrifiante qui risque fort de plonger la région entière dans le chaos.

précommander monster hunter rise