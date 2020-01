Où précommander Ori And The Will Of The Wisps sur Xbox One ?

Sensation de l’année 2015, Ori and the Blind Forest est considéré comme l’une des meilleures exclusivités de la Xbox One. Après de nombreux mois d’attente, quelques reports, l’attente touche bientôt à sa fin. Ori and the Will of the Wisps est la suite du jeu de plateforme. Toujours développé par Moon Studios, le jeu nous promet un nouveau voyage incroyable et féerique dans un monde enchanté, mais dangereux. Voici un guide de précommande pour acheter le jeu et sa meilleure version au meilleur prix.

PRÉCOMMANDER ORI 2

Précommander Ori and the Will of the Wisps : Édition Standard La première édition d’Ori and the Will of the Wisps sur Xbox One est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 29,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. PRÉCOMMANDER ORI 2

Précommander Ori and the Will of the Wisps : Édition Collector La seconde édition d’Ori and the Will of the Wisps sur Xbox One est donc l’édition collector. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 49,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Un deuxième CD avec les musiques du jeu composées au piano.

Un steelbook collector d’Ori and the Will of the Wisps.

Un artbook collector avec les illustrations du jeu.

La soundtrack officielle du jeu à télécharger.

Une boîte premium pour ranger le contenu de votre collector. PRÉCOMMANDER COLLECTOR ORI 2

Ori And the Will of the Wisps : La nouvelle exclusivité Xbox One

Ori 2 est donc la nouvelle exclusivité console de la Xbox One (qui arrivera également sur PC). Le jeu sera disponible dès le premier jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass, et sera par conséquent gratuit pour les adhérents au programme. Cette licence est développée par Moon Studios, un studio indépendant autrichien fondé en 2010 et qui a développé seulement les deux Ori en partenariat avec Microsoft. Moon Studios remporte le prix Best Debut (meilleur premier jeu) des Game Developers Choice Awards 2016.

Ori 2 est annoncé lors de l’E3 2017 et promet de suivre le chemin du premier opus avec un gameplay, une direction artistique et une bande-son dans la lignée d’Ori and the Blind Forest. D’ailleurs, Gareth Coker reprendra son rôle de compositeur pour cette suite. Le jeu est attendu pour le 11 mars 2020.

PRÉCOMMANDER ORI 2