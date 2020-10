Où précommander Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch ?

Sorti en juillet 2013 sur la Nintendo Wii U, Pikmin 3 est le dernier opus de la fameuse licence de Nintendo. Un jeu de réflexion et de stratégie en temps réel qui se déroule sur la planète fictive « PNF-404 » qui est la même planète des deux premiers opus. Dans ce dernier opus, il est possible de contrôler plusieurs personnages comme Alph, Brittany et Charlie.

Bien que le jeu reste dans l’ambiance des deux premiers opus, ce dernier n’aura pas le même succès commercial que ces deux précédents titres. La raison de ce « petit » échec est le nombre assez faible de ventes de la Wii U. Beaucoup de très bons jeux Nintendo sont passés à côté du succès qu’ils méritaient.

Ainsi, comme Mario Kart 8, Donkey Kong Country Tropical Freeze ou encore Captain Toad : Treasure Tracker, Nintendo ressort son jeu, mais sur sa dernière Nintendo Switch qui est un bien plus gros succès que sa grande sœur. De ce fait, si vous n’avez pas eu l’occasion de profiter du jeu en 2013, voici un petit guide de précommande pour découvrir le titre en 2020 sur Switch. Que ce soit dans sa version « normale » à la TV, ou dans sa version portable à emmener partout avec vous !

Précommander Pikmin 3 Deluxe (Standard) La première édition de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 45,49€ et 59,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu en version physique.

Précommander Pikmin 3 Deluxe (Digital) La seconde édition de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch est donc l'édition digitale. Cette dernière sera donc proposée au prix fixe de 59,99€. L'avantage de cette édition, c'est que vous allez pouvoir profiter du jeu dès le 30 octobre à 00h01 ! Vous allez même pouvoir pré-télécharger le jeu afin de pouvoir le lancer dès la première minute sans passer par une installation etc… Idéal pour ceux qui ne veulent pas patienter ! Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu en version digitale.