Où précommander Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5 ?

Si vous faites partie des joueurs qui comptent craquer pour une PS5 dès son lancement le 19 novembre prochain, vous devez sans doute attendre avec impatience Spider-Man Miles Morales qui sera le gros jeu phare du lancement de la console. Après avoir découvert les aventures de Peter Parker dans la ville de New York, c’est au tour de Miles Morales de s’illustrer !

L’histoire se déroule toujours dans la ville de New York, mais un an plus tard. Nous allons là encore découvrir comment Miles Morales se fait mordre par cette araignée génétiquement modifiée et comment il va devenir le super héros avec le costume noir et rouge de l’homme-araignée !

Si vous êtes impatients de découvrir ce nouvel opus de Marvel’s Spider-Man, voici un petit guide de précommande pour trouver la version de vos rêves pour commencer la nouvelle génération comme il se doit !

PRÉCOMMANDER SPIDER-MAN MILES MORALES SUR PS5

Précommander Spider-Man Miles Morales – Standard La première édition de Marvel’s Spider-Man Miles Morales est donc l’édition simple standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 59,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu sur PS5 PRÉCOMMANDER SPIDER-MAN MILES MORALES SUR PS5 PRÉCOMMANDER SPIDER-MAN MILES MORALES SUR PS5 (AMAZON)

MEILLEUR PRIX PS5

MEILLEUR PRIX PS5 DIGITAL EDITION

Précommander Spider-Man Miles Morales – Ultimate Edition La seconde édition de Marvel’s Spider-Man Miles Morales est donc l’édition Ultimate. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 59,99€ et 79,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu sur PS5

Une version PS4 du jeu Marvel’s Spider-Man

Des bonus in-game PRÉCOMMANDER SPIDER-MAN MILES MORALES (ULTIMATE) SUR PS5 (AMAZON)

(Re) Bonjour New-York !

Après l’énorme succès de Marvel’s Spider-Man en septembre 2018 sur PS4, la licence d’Insomniac Games est de retour. Cette fois, ce n’est pas Peter Parker, mais bien Miles Morales qui va devoir venir en aide aux habitants de la grande Pomme ! Incarnez cet adolescent et découvrez sa double vie, s’ajustant à son nouveau chez lui tout en suivant les traces de son mentor, Peter Parker.

Le jeu nous promet de nombreuses heures d’action assez dynamique grâce au fameux SSD de la PlayStation 5, comme le montre cette nouvelle séquence de gameplay dévoilée il y a seulement quelques heures !

PRÉCOMMANDER SPIDER-MAN MILES MORALES SUR PS5