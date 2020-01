Où précommander Street Fighter V Champion Edition au meilleur prix ?

Depuis 33 ans maintenant, Street Fighter est un incontournable des jeux de combats. Le premier opus remonte à 1987 sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, ou encore ZX Spectrum. Depuis 1987, ce sont pas moins de 9 jeux principaux qui se sont succédé avec 18 jeux additionnels portant au nombre total de 27 jeux Street Fighter depuis la création de la licence. Street Fighter V Champion Edition est dont le 27e jeu de la licence et il débarquera le 14 février prochain sur PS4 et PC (en version digitale seulement sur PC). Voici un guide pour précommander votre jeu au meilleur prix !

Précommander Street Fighter V : Champion Edition (Standard) La première édition de Street Fighter V : Champion Edition sur PlayStation 4 est donc l'édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 29,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu.

Champion Edition : La version ultime de Street Fighter V sur PS4 et PC

Annoncé à la fin de l’année 2019, Street Fighter V : Champion Edition promet d’être la version ultime du jeu de combat sur PS4. Disponible depuis février 2016, Street Fighter V avait déjà eu le droit à une version « arcade » en 2018. Cette année, comme la tradition le veut dans cette licence de combat, une nouvelle déclinaison arrive.

Cette version ultime proposera tout le contenu exclusif à Capcom (donc cela ne comprend pas les DLC et autres partenariats avec d’autres marques/licences, etc…) depuis la création de Street Fighter en 1987. Soit 40 personnages, 34 décors et plus de 200 costumes. Le grand événement pour les fans de la licence c’est le retour de Gill, le boss final de Street Fighter III qui revient pour le plus grand bonheur des joueurs. Un personnage reconnaissable grâce à son style : De longs cheveux dorés avec un costume moitié bleue et moitié rouge.

Street Fighter V : Champion Edition sera donc disponible dès le 14 février sur PS4 (version physique et digitale) et sur PC (version digitale seulement). Pour tous les joueurs qui précommandent le jeu, un « Upgrade Kit » sera offert permettant d’avoir du contenu supplémentaire.

