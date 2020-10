Où précommander The Dark Pictures Anthology : Little Hope ?

La fin du mois d’octobre approche à grands pas et comme tous les ans, les passionnés de jeux et de films d’horreur vont se donner à cœur joie pour se faire de petites frayeurs à Halloween ! Ainsi, c’est en toute logique que Supermassive Games, les développeurs de l’excellent Until Dawn ont choisi la date du 30 octobre 2020 pour la sortie du second épisode de leur compilation The Dark Pictures : Anthology. La veille d’Halloween, juste avant le week-end, c’est vraiment l’idéal n’est-ce pas ?

Annoncé lors de la Gamescom 2018, The Dark Pictures est la nouvelle licence de Supermassive Games. Après l’incroyable succès d’Until Dawn, les développeurs anglais situés à Guildford reviennent en 2019 avec le premier épisode de cette anthologie. Man of Medan ne fut pas un gros coup de coeur, mais cette suite « Little Hope » s’annonce bien plus convaincante.

Pour être certain de vous organiser le petit week-end frayeur idéale, voici notre guide de précommande pour trouver la version idéale de The Dark Pictures Anthology : Little Hope au meilleur prix sur PS4 ou Xbox One !

Précommander The Dark Pictures Anthology : Little Hope (Standard) La première édition de The Dark Pictures Anthology : Little Hope est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 24,99€ et 29,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu. précommander little hope sur PS4 précommander little hope sur Xbox One

Acheter The Dark Pictures Anthology : Man of Medan – Standard Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir le premier épisode The Dark Pictures Anthology : Man of Medan, ce dernier est donc toujours disponible à l’achat. Cette dernière est donc proposée dans une fourchette de prix entre 17,99€ et 24,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu (en édition standard) de The Dark Pictures Anthology : Man of Medan. acheter man of medan (PS4) acheter man of medan (Xbox One)

Dans ce second épisode de la « Dark Pictures », prenez le contrôle de cinq joueurs qui se retrouvent piégés dans une ville fantôme. Comme avec Until Dawn ou le premier opus Man of Medan, tout au long du jeu vous allez devoir choisir plusieurs options de dialogue, ce qui influencera le cours du récit et les relations entre les protagonistes. Le jeu proposera une multitude de fins différentes vous permettant de sauver tout le monde… Ou non !

