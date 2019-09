Où précommander The Legend of Zelda Link’s Awakening sur Nintendo Switch ?

C’est bientôt l’heure de repartir à l’aventure dans un univers tout mignon sur l’île de Cocolint ! Car oui, 26 ans après sa sortie, sur Game Boy, The Legend of Zelda Link’s Awakening est de retour mais sur Nintendo Switch cette fois avec une refonte graphique notable ! Plus qu’un remastered, Nintendo nous propose un nouveau voyage dans un remake qui promet d’être incroyable !

Précommande : The Legend of Zelda Link’s Awakening – Édition Limitée Une édition collector limitée est proposée par Nintendo pour la réédition de The Legend of Zelda Link’s Awakening ! Précommandez dès maintenant l’édition limitée avec son steelbook incroyable ! Proposée au prix de 99,99€, cette édition collector vous proposera : Le jeu (version cartouche)

Steelbook en forme de GameBoy

Artbook de 120 pages pour découvrir les secrets de conception du jeu

Boitier collector Il reste encore quelques rares exemplaires en vente mais dépêchez-vous car cela part très vite !

Un retour sur Cocolint plus beau que jamais !

C’est donc 26 ans après sa sortie que Link retournera sur l’île de Cocolint en version HD, en couleurs, avec de nouveaux graphismes tout mignons ! Un opus qui proposera également quelques nouveautés comme le créateur de donjons qui promet de nous faire jouer pendant des heures et des heures ! The Legend of Zelda Link’s Awakening sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 20 septembre 2019.

De notre côté, nous avons eu la chance de jouer au jeu en juin dernier lors de l’E3 de Los Angeles ! N’hésitez pas à voir ou revoir nos premières impressions qui sont plutôt favorables à l’idée de revivre cette aventure qui a marqué la Game Boy et la licence Zelda.