Oubliez la Chiron, la dernière Bugatti ne consomme pas d’essence

L’année 2020 est décidément très particulière, mais je n’aurai jamais pensé que ses dernières semaines auraient pu donner naissance à cela. Bugatti, le célèbre constructeur français aux hypercars les plus rapides du monde, vient d’annoncer la sortie d’un nouvel équipement dans son attirail, mais il n’est pas décerné à prendre la route et ne consommera pas une goutte d’essence.

Au lieu d’un W16 épaulé de quatre turbos, laissez-vous plutôt charmer par la douce mélodie… d’une douce mélodie. Bugatti s’est associé à la marque Tidal, un spécialiste audio allemand qui, notez-le, n’a absolument rien à voir avec l’application de streaming musical concurrente de Spotify. Ensemble, ils présentent cette semaine de nouvelles enceintes baptisées Bugatti Royale.

L’appellation fait référence à un ancien modèle présenté par la marque, peut-être l’un des plus caractéristiques pour un produit censé se fondre dans votre salon plutôt que d’abattre les 400 kilomètres par heure de pointe. La Bugatti Type 41, ou Bugatti Royale, à l’inverse de modèles plus connus pour la compétition comme la Type 35, était une limousine censée davantage soigner la renommée de la marque de luxe.

Des enceintes Bugatti au prix méconnu

N’espérez tout de même pas que Bugatti braderait ses enceintes. En commercialisant des exemplaires à plusieurs millions d’euros, nul doute que le reste de la panoplie en devenir de la marque ne fera pas de croix sur le prestige. Chaque équipement vendu comprendra une enceinte avec quatre haut-parleurs pour les graves, un médium et un tweeter avec un diaphragme en diamant. Le tout sera contrôlé par une chaîne ornant elle aussi le logo Bugatti en son centre.

Après les prix, il faudra aussi regarder le nombre d’exemplaires produits. Pour le moment, il reste aussi méconnu. On sait seulement que 30 paires seront livrées dans un premier temps, et que la production reprendra plus tard et à plus grande échelle. Lorsque ces informations seront communiquées, un conseil d’Ettore Bugatti, son fondateur : « Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher ». L’adage du milanais n’aura jamais perdu de son sens.