Vidéo : la Bugatti Chiron flashée à plus de 490 km/h !

Quand la Bugatti Chiron frôle les 500 km/h

Il y a un mois, les équipes de Bugatti ont investi le circuit d’Ehra-Lessien, pour un nouveau record de vitesse à bord de la Chiron. Une Bugatti Chiron spécialement préparée pour l’occasion, avec une version abaissée, rallongée de 25 cm, dotée d’un échappement revisité, équipée de pneus Michelin Pilot Cup 2 et pilotée par Andy Wallace.

Un modèle taillé pour la (très grande) vitesse donc, et qui a pu homologuer un nouveau record, avec une pointe à 490,48 km/h très précisément. Au-delà des améliorations apportées plus haut, le modèle de Chiron utilisé pour ce record a également été vidé de son siège passager, avec ici un baquet renforcé et une cage de protection complète pour assurer une sécurité optimale.

Le bolide se pare d’un solide bloc W16 développant pas moins de 1600 ch, avec une transmission intégrale et une boîte à double embrayage semblables à la version de série. Avec ce nouveau record, Bugatti annonce rentrer au sein d’un territoire encore inconnu, puisque jamais auparavant un fabricant de voitures de série n’avait atteint une vitesse si élevée.

De « nouveaux records » en vue chez Bugatti

Du côté de chez Bugatti, on est évidemment très fier de cette nouvelle performance, mais on annonce qu’à l’avenir, on tentera de briser d’autres formes de records. « Nous avons montré plusieurs fois que nous construisions les voitures les plus rapides du monde. À l’avenir, nous nous concentrerons sur d’autres domaines » a ainsi déclaré le président de Bugatti, Stephan Winkelmann. Il y a quelques mois, le constructeur évoquait la possibilité de proposer, un jour, un véhicule 100% électrique…

Selon toute vraisemblance, le groupe Bugatti devrait prochainement lancer une nouvelle version de sa Chiron. Du côté de la concurrence, à savoir Koenigsegg notamment, on attend évidemment une riposte à venir. Rappelons que le constructeur détenait le précédent record de vitesse avec son Agera RS, et une pointe à 444,6 km/h « seulement« .