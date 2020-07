Paiement mobiles : des fraudes en hausse de près de 30%

Depuis quelques années maintenant, nous avons tous la possibilité de régler nos « petits » achats du quotidien avec un mode de paiement dit « sans contact ». La petite monnaie, jadis employée pour payer le pain et/ou le journal, est aujourd’hui remplacée par la puce NFC de notre carte de crédit. Certains utilisent également leur smartphone ou encore une montre connectée, pour payer leurs achats, via Apple Pay ou encore Google Pay.

Gare aux arnaques avec les paiements mobiles

Des paiements sans contact particulièrement pratiques, mais qui ne sont pas en risque. C’est en effet ce que rappelle la médiation de la fédération bancaire française, qui indique que les fraudes au moyen de paiement sont en hausse de plus de 28,9% en un an. Cette dernière enregistre ainsi de nombreuses réclamations, de la part d’utilisateurs auxquels on a dérobé parfois plusieurs milliers d’euros, via un smartphone ou une montre connectée.

Des clients qui demandent généralement un remboursement, parfois compliqué à obtenir, puisqu’il est indispensable de prendre, en amont, des mesures de sécurité suffisante pour la bonne conservation des données personnelles. En effet, tout comme il est possible d’utiliser n’importe quelle carte bancaire sans contact pour régler un achat, il suffit de connaitre le code PIN d’un smartphone ou d’une montre connectée pour effectuer un règlement inférieur à 50€, le plafond ayant été rehaussé début mai.

A noter que les banques ont l’obligation de proposer un système d’authentification forte pour effectuer les paiements sans contact ou à distance. Cela passe généralement par une double authentification (ce fameux SMS que vous recevez lorsque vous payez un achat en ligne). En ce qui concerne les banques qui n’imposent pas cette double authentification, « ces dernières ne peuvent plus supposer la négligence du client pour ne pas le rembourser » explique Matthieu Robin, pour UFC Que Choisir.

