Panasonic Lumix S5 : présentation le 2 septembre, voici la première photo

Après le S1, place au S5 : Panasonic vient d’officialiser la date de présentation de son prochain appareil hybride plein format d’entrée de gamme. Il sera plus fin et certainement plus léger (ce qui posait problème sur le modèle précédent), et devra venir corriger quelques soucis comme l’autofocus et l’orientation de l’écran. Aussi, la 4K 60p devrait toujours être de la partie.

Le Lumix S5 de son nom sera officiel le 2 septembre prochain à l’occasion d’un événement en ligne. On s’interroge si le boîtier ne sera pas, finalement, un remplaçant au GH5 tant apprécié il y a quelques années pour avoir contribué à la démocratisation de la qualité vidéo chez les jeunes créateurs en devenant un pionnier des appareils photo et caméra du segment des hybrides.

Ce que l’on sait du Lumix S5

En plus de donner rendez-vous, Panasonic a publié une première photo de son Lumix S5. Mais rien d’autres n’a été avancé par la firme nippone. En attendant, nous devons donc nous appuyer sur le compte Twitter de Nokishita (habituellement très bien informé des dernières nouveautés sur le marché des appareils photo) pour nous donner une idée des prochaines spécificités du produit.

Ainsi, il est attendu que le nouveau Lumix S5 pèse 714 grammes avec sa batterie, loin des 1021 grammes du Lumix S1. Un écran tactile sur rotule (pour le retourner facilement) sera également de la partie, comme la stabilisation sur cinq axes.

La 4K 60 fps devrait rester au programme

Pour réussir à se faire une place, Panasonic va devoir mettre les bouchées doubles, c’est pourquoi il est annoncé une vidéo en 4K et 60 images par secondes en 10 bits (4:2:0). Ses concurrents sont à la fois les modèles hybrides plein format plus cher, mais également des boîtiers bien plus petits et compacts comme le dernier Sony ZV-1, que nous avons essayé ici.

Rendez-vous le 2 septembre pour en savoir plus sur les prix du prochain Lumix S5, qui seront déterminants quant à la poursuite de la réussite du GH5. À titre de comparaison, le Lumix S1 coûtait plus de 1500 euros et une version S1R était disponible, pour faire passer le capteur d’une résolution de 24 à 47 MP.