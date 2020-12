Panne Facebook Messenger : impossible d’envoyer ou recevoir des messages pour de nombreux utilisateurs

Si vous n’arrivez pas à envoyer un message sur Facebook Messenger, n’insistez pas, et ne blâmez pas votre opérateur ni votre smartphone. En effet, c’est bien le service de messagerie qui est tombé en panne, comme le rapportent plusieurs médias et des utilisateurs du service de messagerie qui se sont plaints sur Twitter, à l’instar de cet internaute qui indique qu’il est impossible d’envoyer ou de recevoir des messages.

Au moment où j’écris cet article, Facebook n’a pas encore fait de déclaration au sujet de cette panne. Mais il semblerait que plusieurs pays européens soient affectés.

Sur le site downdetector.ph, la carte des pannes Messenger indique que le problème concerne plusieurs pays européens, mais également les Philippines. Cette panne aurait commencé vers 11 heures. Et actuellement, des gens continuent de se plaindre sur Twitter.

Sinon, la version indienne de Business Insider indique qu’il y aurait également une panne sur Instagram.

