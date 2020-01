Parasite, de la Palme d’Or de Cannes à une mini-série sur HBO

Parasite, c’est le film qui a réalisé une vraie surprise en 2019. Réalisé par le Sud-Coréen Bong Joon-ho, il a remporté la Palme d’Or du Festival de Cannes et se trouve désormais en lice aux Oscars. Un résultat bluffant quand on sait la place en général très limitée accordée aux films sud-coréens. Mais, la fresque sociale, dépeignait avec talent la confrontation entre deux mondes dans le pays asiatiques. Touchant, attachant et parfois choquant le film a trouvé sans peine son public. Et son histoire pourrait bien ne pas être terminée.

Parasite, pas un remake

Le concept n’est pas inédit, loin de là. De Casablanca à Fargo en passant même par Buffy, la chasseuse de vampires, qui aura été un film avant d’offrir son plus beau rôle à Sarah Michelle Gellar. Mais c’est loin d’être toujours un succès, notamment parce que trouver l’équilibre entre les deux côtés ressemble à un vrai défi. Comment y arriver sans phagocyter une des deux œuvres ? Comment inscrire la nouvelle histoire dans un univers et des références chers aux publics, sans ressembler à une répétition ?

C’est le défi qui va désormais attendre le film Parasite dont HBO veut l’adaptation sous la forme d’une mini-série. Celle-ci sera co-écrite par Bong Joon-ho et Adam McKay. Mais, là où on aurait pu imaginer un remake (surtout en voyant comment se termine le film), il s’agira finalement d’un prolongement de l’univers mis en place sur grand écran. Une solution rendue possible par le réalisateur lui-même, comme il l’a expliqué à Deadline.

Avec Parasite, quand j’écrivais le script, j’avais beaucoup d’autres idées que je n’ai pas pu utiliser dans un film de deux heures. Je savais que si on avait plus de temps, je pourrais raconter ces histoires et c’est ce que j’ai l’intention de faire très vite.