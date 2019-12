Le top 5 des meilleurs films de 2019

Quels ont été les films qui vous ont le plus marqué en 2019 ? L’actualité cinématographique a été très riche et chacun pourra donc avoir ses propres favoris. Voici notre sélection, non-exhaustive, mais il fallait en choisir cinq. Dites-nous les films que vous avez préféré dans les commentaires.

5. Avengers: Endgame, des frères Russo

On a hésité à mettre ce film dans le top 5. Honnêtement. Bien sûr, il a rompu tous les records et c’est aussi l’aboutissement d’une décennie de films Marvel. Mais tout semblait aussi écrit avant l’heure. On savait que ce film serait un grand succès, parce que le MCU a été fait pour ça, pour arriver là. Ce que l’on récompense c’est donc plus le cheminement que le résultat. Et on attend de nouvelles surprises au cinéma de la part de Marvel.

4. Portrait de la Jeune Fille en Feu, de Céline Sciamma

On ne pouvait pas ne pas mettre de film français dans cette sélection. Sorti le 18 septembre dernier, Portrait de la Jeune Fille en Feu est tout simplement incontournable. Si le New York Times parle de « l’une des meilleures histoires d’amour de 2019 », il y a bien une raison.

3. Us, de Jordan Peele

Jordan Peele a encore frappé. Celui qui était déjà derrière le phénoménal Get Out, nous a encore pris à la gorge cette année. On espère qu’il fera aussi bien en 2019 avec Hunters, la série qui met notamment en scène Al Pacino.

2. Parasite, de Joon-ho Bong

Récompensé par une Palme d’or au Festival de Cannes, ce génial film sud-coréen a reçu un très bon accueil dans les salles obscures, à raison. Une terrible plongée dans la nature humaine et les divisions sociales qui traversent actuellement ce pays. Incontournable.

1. Joker, de Todd Phillips

Comment pourrait-on laisser une autre place que la première à ce qui est la révélation cinématographique de l’année 2019 ? Avec le duo Todd Phillips / Joaquin Phoenix, DC Comics pourrait enfin avoir trouvé la clé du succès, avec une approche foncièrement différente de celle adoptée par Marvel. Difficile de ne pas se réjouir. On en redemande et on lui donne l’Oscar sans hésiter.

On aurait aussi pu mettre dans cette liste : Once Upon a Time in Hollywood, Ad Astra, The Irishman, Captain Marvel, Jojo Rabbit, Good Boys ou The Lighthouse.