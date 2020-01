Voici la liste de tous les nommés aux Oscars 2020

Alors que la 77e cérémonie des Golden Globes a eu lieu il y a une semaine, c’est au tour de la cérémonie des Oscars 2020 de faire parler d’elle. Ce jour, l’Académie a présenté tous les films qui seront en compétition au Dolby Theatre dans quelques semaines. Les récompenses seront accordées dans la nuit du 9 au 10 février prochain.

Comme chaque année, les Golden Globes donnent une idée des nominations et des récompenses pouvant potentiellement être gagnées aux Oscars. Que ce soit lors de la récente cérémonie ou des nominations de ce jour, on retrouve la présence de 1917, The Irishman, Joker, Marriage Story ou encore À Couteaux Tirés. Les actrices et acteurs Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Antonio Banderas et Tom Hanks font aussi partie des deux listes.

Les Misérables représentera la France dans la catégorie du meilleur film international ainsi que le long métrage J’ai perdu mon corps dans la catégorie Meilleur film d’animation.

Les nominés aux Oscars 2020

Oscar du meilleur film

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

Oscar du meilleur réalisateur

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Philips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood

Bong Joon-ho, Parasite

Oscar de la meilleure actrice

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Oscar du meilleur acteur

Antonio Banderas, Douleur et gloire

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle

Kathy Bates, Richard Jewel

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks, Un ami extraordinaire

Anthony Hopkins, Les deux papes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

Oscar du meilleur film d’animation

Dragons 3 : Le monde caché

J’ai perdu mon corps

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Oscar du meilleur film international

Les Misérables, de Ladj Ly

Honeyland (Медена земја), de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov

La Communion, de Jan Komasa

Parasite, de Bong Joon-ho

Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar

Oscar du meilleur scénario original

À Couteaux tirés

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Oscar de la meilleure musique de film

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars : the Rise of Skywalker