Parfait pour les étudiants, ce PC Ultra-Portable HP 14 est à prix cassé 🔥

La Fnac et Darty proposent 29% de réduction sur le PC ultra-portable HP Stream 14, dont le prix chute de 279€ à 199€ seulement. C’est une très belle occasion si vous cherchiez un nouveau PC abordable, surtout que la livraison est offerte sur ce produit, chez les deux marchands.

Le PC parfait pour les étudiants

Le HP Stream 14 est un modèle taillé pour les étudiants. Peu encombrant et très léger, il bénéficie d’une bonne autonomie. Il est donc un excellent choix pour vous aider à prendre des notes en cours ou à la maison. Pendant cette promotion chez Fnac et Darty, l’abonnement d’un an à Office 365 est offert, vous pourrez donc en profiter pour créer vos présentations sur PowerPoint, prendre vos notes sur l’excellente application OneNote, ou utiliser Word et Excel pour les cours qui le nécessite.

Le vrai point fort du HP Stream 14 c’est son tout petit prix, surtout avec cette promotion ! Il dispose d’un format compact et n’est pas très lourd (moins d’un kilo et demi). Son écran HD propose une résolution de 1366 x 768 pixels. Il tourne grâce à 4 Go de RAM, et le processeur Intel Celeron N3060. Côté graphique, c’est la carte Intel UHD 600 qui fait tourner ce PC HP Stream 14.

Au niveau du stockage, vous avez droit à 64 Go et les 3 ports USB vous permettent d’y brancher beaucoup de périphériques.

Trois autres ports sont présents avec le HDMI, un slot SD et un port jack. Le port SD est intéressant, car vous pouvez vous en servir pour augmenter en permanence le stockage, sans avoir un gros disque branché.

Il permet aussi d’utiliser les services de visioconférences, grâce à sa webcam et son micro intégrés. Pour ce qui est du sans-fil, le HP Stream 14 utilise le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 802.11b/g/n/a/ac.

Autre point positif de cette offre chez Fnac/Darty, un an d’abonnement à Office 365 est offert, ce qui représente une autre économie de 69€. Vous accéderez donc à la suite Microsoft gratuitement, que ce soit Excel, PowerPoint, Word et les autres.

Ce PC ultra-portable HP est un excellent choix pour les étudiants, et le prix de cette offre est plus qu’agressif. Les avis clients ne s’y trompent pas, la note moyenne étant de 4,5/5 chez Fnac.