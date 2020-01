Parmi les géants du numérique, qui paie le mieux ses développeurs ?

S’il y a bien eu un métier en vogue en 2019, et qui continuera certainement de l’être en 2020 et les années suivantes, c’est celui de développeur web. En Californie, là où la majeure partie des entreprises de la tech sont localisées, les recrutements ressembleraient presque à un mercato de football. On s’y arrache les meilleurs profils d’ingénieur logiciel, et les rémunérations s’envolent.

Après une étude qui nous avait permis de découvrir les salaires des développeurs en France, partons en direction des plus grosses entreprises de la tech actuelle. Sans surprise, on est loin des « seulement » 58 000 euros à l’année, pour un développeur de plus de 8 ans de carrière.

Quelles sont les entreprises de la tech qui paie le mieux ?

Grâce à un travail d’estimation effectué par Levels.fyi, spécialisé dans le recensement des salaires suivant les postes et les entreprises, nous avons pu nous faire une idée des entreprises de la tech américaines offrant le plus à leurs salariés. Sans surprise, l’ensemble des entreprises sont californiennes. Mais vous verrez que selon le niveau d’expérience, les sociétés ne sont pas au même rang.

Commençons par le commencement, et les tout jeunes ingénieurs logiciel, détenant quelques mois seulement d’expérience. Selon le classement de Levels.fyi, la société de VTC Lyft serait la plus généreuse, avec des rémunérations qui se précisaient autour de 234 000 dollars en 2019. L’entreprise était suivie de la fintech Stripe, et de Airbnb.

Pour les salariés possédant une expérience comprise entre deux et cinq années, les rémunérations sont d’autant plus importantes. Mais comme vous allez pouvoir le voir, les géants de la tech offrent encore bien plus avec les salariés possédant une plus importante expérience. Mais quoi qu’il en soit, ici, Lyft passe en troisième position et Airbnb prend la tête, avec un salaire proposé à 334 000 dollars en 2019. On notera la présence de Linkedin en seconde position, et l’arrivée de Snap Inc. (maison-mère de Snapchat), en cinquième position.

Facebook offre jusqu’à 950 000 dollars à l’année

Passons dans la cour des grands avec les profils proposant plus de cinq ans d’expérience. Une fois encore, les salaires sont en hausse, et les acteurs proposant ces postes au meilleur prix ne sont plus exactement les mêmes. Nous voyons effectivement arriver Pinterest, qui semble chercher ce genre de profil pour pouvoir disposer d’un bon compromis entre niveau d’expérience et coût encore relativement limité.

Car pour les ingénieurs possédant plus de 10 ans d’expérience, ce ne sont plus 500 000 mais 600 000 dollars par an qu’il faut débourser pour être le plus compétitif. Pour ce coup, c’est Snap Inc. qui remporte la mise, suivi de nouveau par Lyft et Airbnb, qui drainaient déjà les jeunes profils.

Enfin, dans le haut du panier, les salaires jouent dans une autre catégorie encore. Les ingénieurs principaux, qui ne concerneraient que 3 % du corps de métier, sont les meilleurs profils. On retrouve un classement totalement différent, où des sociétés comme Facebook et Google viennent figurer, alors qu’elles ont assez de moyens pour éviter d’aller chercher des profils manquants encore d’expérience.

Comme vous pouvez le voir, Facebook et le meilleur recruteur, avec une offre à 950 000 dollars par an, selon les estimations de Levels.fyi s’appuyant sur l’année 2019. À ce niveau de rémunération s’ajoutent certainement bien d’autres avantages, et un cadre idyllique : celui de travailler à Menlo Park.