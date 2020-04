Parrot vient en aide au corps médical français

Parrot est une entreprise française créée en 1994. C’est seulement à partir de 2010 qu’elle fait son entrée sur le marché des drones avec la commercialisation du Parrot AR.Drone. C’est le premier jouet volant contrôlable par un smartphone. En 2017, Parrot prend la décision de se concentrer uniquement sur la conception de drones.

Lors d’un appel d’offre lancé en novembre 2018 par l’armée américaine, Parrot la première entreprise de drones européenne fait partie des 6 entreprises retenues. La semaine dernière nous apprenions que l’entreprise française a réussi à convaincre les États-Unis avec son prototype de drone de reconnaissance. Dès cet été Parrot devra livrer son prototype final à l’US Army.

Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que la crise sanitaire actuelle a bouleversé les plans de nombreuses entreprises dans le monde, et certaines commencent déjà à licencier du personnel. Par solidarité avec son pays en ces temps difficiles, Parrot continue de travailler sur son gros contrat avec les États-Unis, mais vient également en aide aux personnels soignants en développant des moteurs de respirateurs.

Voici ce qu’explique Parrot dans son communiqué officiel : « Parrot, premier groupe Européen de drone, est fier d’apporter son soutien au corps médical français face au Covid-19 en faisant profiter le projet de respirateur opensource MakAir de son expérience en matière de conception et d’intégration de moteurs. En effet, le moteur est une pièce essentielle et très exigeante de tout dispositif de ventilation : puissance constante, vibrations maîtrisées, fiabilité et endurance suffisantes pour permettre un fonctionnement 24/24, pendant 6 semaines. »

Dès aujourd’hui, Parrot est en mesure d’offrir à Makers For Life 500 moteurs. Sur le long terme, l’entreprise française compte en livrer plus de 5000. Le collectif Makers For Life a développé ce concept innovant de respirateur artificiel simplifié en lien avec des Professeurs de la Faculté de Médecine de Nantes et le Chef de Service Médecine Intensive et Réanimation du CHU de Brest.