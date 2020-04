Le français Parrot va produire des drones pour l’armée américaine

Dans un communiqué, le français Parrot à faire savoir que son prototype de drone avait été validé par le gouvernement américain. Désormais approuvé par le Département de la Défense et l’armée, le prototype final va pouvoir entrer en production.

Cette nouvelle étape fait suite à plusieurs mois de travail, puisque le Département de la Défense a choisi Parrot ainsi que cinq autres fabricants de drones en avril 2019. Un prototype a ensuite été finalisé par la société française entre mai et novembre —avant que des tests n’aient lieu au début de l’année 2020.

Parrot livrera le prototype final du drone à l’armée cet été

Parrot précise s’être associé à son partenaire NEOTech afin de finaliser sa chaîne de production installée aux États-Unis. Le lot de prototypes devrait être livré à l’armée américaine et au Département de la Défense en juillet 2020 si tout se déroule comme prévu. Pour ce qui est de l’assemblage des drones, il se fait de façon sécurisée sur les sites de NEOTech à Paris, en France, précise la société.

De son côté, NEOTech est une entreprise dont l’activité est dédiée aux programmes de haute fiabilité au sein de secteurs comme la défense, l’aérospatial ou encore les hautes technologies.

Laurent Rouchon, Vice-Président Sécurité et Défense chez Parrot, déclare à propos de cette collaboration : « Parrot est honoré de travailler avec le Département de la Défense des États-Unis sur ce projet hautement stratégique. Nous avons su répondre aux critères exigeants fixés au cours des 12 derniers mois pour l’élaboration du prototype et nous sommes impatients d’entrer dans cette phase finale et de lancer la production aux États-Unis ».

Le français Parrot ne précise pas quel sera l’usage des drones par l’armée américaine, hormis que ceux-ci sont des appareils de reconnaissance à courte portée. En mai dernier, le projet avait été évoqué un peu plus en détail et faisait état d’une volonté du gouvernement US d’équiper les hommes sur le terrain afin qu’ils puissent faire des missions de reconnaissance et de vision à distance.