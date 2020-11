Après les Stories, Netflix s’inspire des vidéos TikTok

Après s’êtes inspiré des Stories de Snapchat, Netflix veut aussi lancer un format inspiré des vidéos du réseau social TikTok. En effet, comme le rapporte le site TechCrunch, le SVOD est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de faire défiler verticalement des vidéos extraites de son catalogue, avec une interface très proche de celle de TikTok.

À l’instar de l’équivalent des Stories sur Netflix, qui permet de voir des bandes-annonces, ces vidéos qui ressemblent à celles de TikTok doivent permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux films ou séries à regarder grâce à des extraits de scènes drôles.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test. Mais Netflix pourrait déployer ces vidéos à tous ses utilisateurs plus tard

Cité par TechCrunch, un représentant de Netflix a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Netflix. Beaucoup de nos membres adorent la comédie, alors nous avons pensé que ce serait une nouvelle façon passionnante de les aider à découvrir de nouveaux spectacles et à profiter de scènes classiques. Nous expérimentons ces types de tests dans différents pays et pour différentes périodes de temps – et ne les rendons largement disponibles que si les gens les trouvent utiles. »

Ainsi, pour le moment, il est encore fort probable que ces vidéos inspirées du format de TikTok n’apparaissent pas sur l’écran de votre smartphone, pour le moment, vu qu’il s’agit d’un test.

Les vidéos ci-dessous ont été publiées par Matt Navara sur Twitter et nous donnent une idée de comment ces vidéos inspirées de TikTok pourraient apparaitre. Comme vous pouvez le voir, Netflix a appelé ce format « Fast Laughts », ce qui montre bien que la plateforme veut mettre l’accent sur les contenus humoristiques. Sinon, une vidéo durerait entre 15 et 45 secondes.

Here’s the full intro explaining this new Netflix feature… pic.twitter.com/T7OriLUHd8 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020

Il est également possible que l’interface de cette nouvelle fonctionnalité soit différente d’un testeur à l’autre, puisque Netflix est probablement en train de chercher quelle est la manière la plus engageante de présenter ces extraits vidéo.

En tout cas, le fait que Netflix s’inspire de ce format prouve qu’il s’agit de l’un des meilleurs moyens de doper l’engament sur une app.

Bientôt, plein de vidéos « TikTok » sur le web ?

Pour rappel, TikTok fait aujourd’hui partie des applications les plus téléchargées dans le monde, malgré le fait que la plateforme est encore relativement récente. Et actuellement, de nombreux réseaux sociaux s’inspirent déjà de ses vidéos, pour ne citer que YouTube et Instagram.

Instagram a lancé une fonctionnalité appelée Reels qui fonctionne exactement comme les vidéos de TikTok. Et récemment, le réseau social de Facebook a d’ailleurs dévoilé un nouveau design qui inclut un onglet dédié aux vidéos Reels. L’objectif ? Inciter les utilisateurs à regarder ces vidéos.