Pas de Juventus dans FIFA 20, EA Sports réagit et annonce ses plans

Hier, la grosse annonce dans le monde du football virtuel a été le partenariat exclusif entre le club de la Juventus (Turin, Italie) et Konami pour son jeu eFootball PES 2020. Une annonce un peu floue, qui laissait planer le doute sur la présente de l’équipe italienne dans le jeu d’EA Sports qui, en étant propriétaire des droits de la FIFA, détient les droits des noms, logos, et maillots de tous les clubs. Et pourtant, c’est bien officiel, la Juventus ne sera pas dans FIFA 20.

FIFA 20 : Dites bonjour au Piemonte Calcio

C’est donc officiel, après de nombreuses heures de flou, Konami et Electronic Arts ont tous les deux confirmé l’information. Le nom de la Juventus, le logo, les maillots ainsi que le stade de cette dernière n’apparaitront pas dans FIFA 20, puisqu’il s’agira d’une exclusivité eFootball PES 2020 ainsi que la modélisation ultra-précise des joueurs. De ce fait, comment la Juventus sera-t-elle représentée dans le jeu d’Electronic Arts ?

EA considère que c’est « la fin du partenariat entre EA Sports et la Juventus de Turin ». Ainsi, dès à présent, elle n’apparaitra plus dans les prochains opus de FIFA ainsi que dans les prochaines saisons de FIFA Mobile. Les prochains changements seront les suivants :

La Juventus sera remplacée par un nouveau club fictif à savoir le Piemonte Calcio. Ce dernier aura son propre emblème et son propre équipement et il apparaîtra dans les modes Kick-Off, Carrière et EA Sports Volta Football.

Le club du Piemonte Calcio utilisera les vrais joueurs de la Juventus de Turin aussi bien dans FIFA 20 que dans FIFA Ultimate Team.

L’entente entre les joueurs du Piemonte Calcio ne sera pas affectée par ces changements dans FIFA Ultimate Team.

Ce partenariat exclusif est un vrai bouleversement dans le monde du football virtuel et il se pourrait bien que ce ne soit pas le dernier. En effet, ces dernières semaines, Konami a enchaîné les partenariats avec les gros clubs européens comme Manchester United, le Bayern Munich, Arsenal ou encore le F.C. Barcelone. Ainsi, dès l’année prochaine, le partenariat avec ces clubs pourrait prendre un peu plus d’ampleur.

En attendant, FIFA 20 est attendu pour le 27 septembre prochain, tandis que eFootball PES 2020 est attendu pour le 10 septembre.