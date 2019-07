Konami signe un partenariat exclusif avec la Juventus de Turin pour eFootball PES 2020

Konami poursuit son chemin vers « la remontada » ! Après de nombreuses années derrière son principal concurrent qui est FIFA (Electronic Arts), eFootball PES 2020 compte bien être l’opus du renouveau ! Depuis quelques années déjà, Konami rattrapait son retard séduisant de plus en plus de joueurs face aux faibles évolutions de FIFA. Cette année, eFootball PES 2020 s’annonce plus compétitif que jamais et il va même jusqu’à frapper un gros coup en signant un premier partenariat exclusif privant FIFA d’une équipe ! Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la Juventus de Turin.

eFootball PES 2020 : Nom, emblème, maillot et stade en exclusivité pour la Juve !

Dès notre aperçu lors de l’E3 2019, on était forcé de constater que cette année, Konami avait vraiment de grandes ambitions pour son eFootball PES 2020. Plus que jamais, le jeu a de quoi rivaliser avec son principal concurrent. Depuis le salon californien, Konami ne cesse d’annoncer les partenariats avec les grands clubs européens ! FC Barcelone, Manchester United, Arsenal ou bien encore le Bayern Munich ! Aujourd’hui, lors d’une conférence de presse en Italie, à Turin, Konami vient d’annoncer un nouveau partenariat d’une tout autre ampleur !

En effet, c’est un partenariat d’exclusivité qui vient d’être signé avec le Juventus ! Ainsi, le nom, le logo, les maillots et le stade de l’équipe italienne ne pourront pas apparaitre dans FIFA 20, mais seulement dans eFootball PES 2020 ! Une annonce-choc qui risque de faire (et qui fait déjà réagir) les joueurs sur les réseaux sociaux !

Les développeurs de Konami ont eu « un accès privilégié » aux joueurs pour une modélisation très fidèle des joueurs afin d’avoir un rendu le plus réaliste possible ! On apprend également que le milieu de terrain Miralem Pjanić devient ambassadeur de eFootball PES 2020 et apparaitra sur la jaquette.

Konami en profite pour annoncer l’arrivée de la démo de eFootball PES 2020 pour le 30 Juillet 2019 sur PS4, Xbox One et PC (Steam). LA démo proposera 14 équipes (les trois dernières seront annoncées d’ici le 30 juillet) ainsi que le mode online et le mode « édition » seront aussi présents ! Bien que pour le mode édition ce sera seulement pour les versions PS4 et PC.

eFootball PES 2020 : De grosses ambitions !

Le mois dernier, lors de l’E3 2019, nous avons eu la chance de tester en avant-première ce eFootball PES 2020 ! De très bonnes impressions que vous pouvez lire ou relire à cette adresse !