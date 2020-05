Percy Jackson : la saga développée en série pour Disney+

C’est une autre conséquence pour le moins inattendue du rachat de la Fox par Disney. Alors que l’on avait déjà eu le droit à deux films, Percy Jackson : le Voleur de foudre (2010) puis Percy Jackson : la Mer des montres (2013), la saga de Percy Jackson va donc connaître un nouveau rebond, mais sous forme de série cette fois. A croire que du côté de Disney, quelqu’un doit croire au potentiel de la franchise.

Les deux premiers films, avaient eu des scores plutôt honorables au box-office, notamment portés par les résultats internationaux. Au total, on parle d’environ 425 millions de dollars. Suffisant pour que les films soient rentables, mais pas assez pour que la saga se poursuive. Bonne nouvelle pour les fans, la saga va reprendre sa route.

C’est l’auteur des livres, Rick Riordan qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter, dévoilant qu’il participait à une adaptation de sa série littéraire. Après avoir remercié ses fans qui soutenaient le projet d’une nouvelle adaptation, il a dévoilé être impliqué directement dans un nouveau projet pour Disney+.

Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus à ce stade, mais nous sommes très enthousiastes à l’idée d’une série en live et de haute qualité, suivant le scénario de la saga originale des cinq livres de Percy Jackson, en commençant par Le Voleur de Foudre, pour la saison 1. Nous seront impliqués dans tous les aspects du show. Ce sera une aventure fantastique et passionnante !