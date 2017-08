Si quelqu’un se plongeait dans vos souvenirs, qu’y trouverait-il ? Pour résoudre un crime, Peter Dinklage se prête à une expérience qui pourrait bien être risquée. Découvrez Rememory, le nouveau film de science-fiction de Lionsgate Premiere.

A la découverte des souvenirs

De Westeros et ses dragons à un univers bien plus moderne. Peter Dinklage, célèbre pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones est à l’affiche d’un projet bien différent avec Rememory.

Ce film de science-fiction réalisé par Mark Palansky (2006, Pénelope) s’intéresse aux souvenirs. Gordon Dunn, un scientifique, meurt après avoir inventé une machine capable d’extraire et de rejouer les souvenirs d’une personne. Son épouse se renferme sur elle-même à cause du chagrin jusqu’à ce qu’un homme mystérieux arrive pour élucider le meurtre. Il vole la machine du scientifique et commence son enquête. Celle-ci mènera le personnage de Peter Dinklage dans des lieux dangereux et inattendus que l’on peine à imaginer. La bande-annonce plutôt inspirée incite à penser que ce film devrait avoir au moins un petit succès.

La dernière d’Anton Yelchin

Pour accompagner Peter Dinklage, on retrouve notamment dans ce casting Anton Yelchin. L’acteur américain, d’origine russe est décédé en juin dernier, écrasé par sa voiture. Très actif au cinéma ces dernières années, c’est le 5e film où il apparaît qui est diffusé après sa mort. Parmi ceux-ci, on trouve Star Trek Beyond, Porto et Thoroughbred et We don’t belong here.

Les acteurs qui complètent Rememory sont Martin Donovan (Ant-Man), Julia Ormond (Mad Men) et Henry Ian Cusick (The 100, Lost). Le film sera dans les salles à partir du 8 septembre prochain mais seulement aux USA. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncé en France. Il sera toutefois disponible gratuitement sur le Google Play Store à partir du 24 août.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour vous faire une idée :