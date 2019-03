PewDiePie soutenu par ses fans qui créent des ransomwares… particuliers

Décidément, la guerre sans merci que se livrent PewDiePie et l’indien T-Series n’en finit pas. Néanmoins, le Youtubeur a la chance de pouvoir compter sur ses fans, puisque certains d’entre eux sont plus radicaux lorsqu’il s’agit de soutenir la -désormais- deuxième plus grosse chaîne au monde.

À l’heure actuelle, la chaîne de PewDiePie compte 91 321 526 abonnés, contre 91 400 932 pour son rival T-Series. Voilà des mois que le combat pour la première place a lieu, mais le YouTubeur s’est finalement fait dépasser. Cela n’a pas empêché certains de ses fans d’agir en sa faveur, au point que certains petits malins ont eu l’idée de créer un ransomware bien particulier. En effet, ils ont conçu un dispositif malveillant qui chiffre les données des utilisateurs. Le premier de la sorte est apparu au mois de décembre dernier, mais il s’agit là d’une version non fonctionnelle du système.

Mais la seconde version conçue par les adeptes de PewDiePie, et découverte en janvier, a montré qu’elle marchait plutôt bien. Baptisé PewCrypt, le ransomware chiffre les données personnelles des victimes et leur demandait de s’abonner à la chaîne YouTube du créateur de contenu. Seulement, il fallait que le YouTubeur dépasse les 100 millions d’abonnés sur sa chaîne avant que les utilisateurs ne puissent recouvrer l’accès à leurs données. Dans le cas où la chaîne concurrente T-Series dépassait les 100 millions avant leur YouTubeur favori, les données étaient supprimées.

« PewDiePie » ransomware sample: https://t.co/enxLkVXQJp

It’s ShellLocker.

And looking at that targeted extension, probably just a joke or something…

🤔@BleepinComputer @demonslay335 pic.twitter.com/avFgMrcdyY

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) 17 décembre 2018