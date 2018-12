Philips Hue : les ampoules en réduction jusqu’à -50% sur Amazon 🔥

Les amateurs de domotique (ou non) seront ravis de savoir que les ampoules Philips Hue sont en promotion sur Amazon, sous forme de vente flash. A seulement quelques jours de Noël, c’est un cadeau original et utile pour le grand public. Ci-dessous, les différentes réductions en cours. Attention, il s’agit de ventes flash donc les stocks sont limités, et les premiers arrivés seront les premiers servis !

Pour voir toutes les offres Philips Hue sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Les Philips Hue cartonnent en fin d’année

Alors que de nombreux objets connectés se montrent obsolètes, les ampoules connectées Philips Hue tirent leur épingle du jeu grâce à des fonctionnalités très utiles. En l’occurrence, elles peuvent être contrôlées par la voix (via l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant), par un smartphone ou par un interrupteur. Dans le kit de démarrage en promotion, ce dernier est également inclus. Il peut se transformer en télécommande très facilement.

Les ampoules connectées Philips Hue en promotion sur Amazon sont faciles à installer : il suffit de les accrocher au culot en vérifiant bien qu’il soit compatible (attention, il faut distinguer les différents kits de démarrage Philips Hue avec les culots E27, GU10 ou E14), et les raccorder au pont de connexion qui est fourni dans chaque kit de démarrage. Celui-ci permet de faire la connexion entre l’ampoule et le Wi-Fi. Autrement dit, si vous achetez des ampoules Philips Hue sans pont de connexion, vous ne pourrez pas utiliser toutes ces fonctionnalités.

Une ampoule et des millions de couleurs

L’installation de ces Philips Hue, peu importe le modèle, est très facile. C’est pour cette raison que ce produit se positionne toujours dans le top des meilleures ventes chez de nombreux marchands depuis plusieurs années. Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste de la domotique pour les installer, tout se fait en toute simplicité. Dès lors que celles-ci sont installées, il est possible d’imaginer des centaines de scénarios différents.

Elles peuvent être regroupées selon leur localisation (par exemple, en associants 3 ampoules dans une zone appelée « salon ») et contrôlées de cette manière. Par exemple, il est possible de sélectionner une couleur pour toutes ces ampoules depuis la télécommande, l’interrupteur, la voix ou encore depuis l’application mobile (smartphone, tablette, Apple Watch). Pour ceux qui le souhaitent, un détecteur de mouvements permet aussi d’allumer et d’éteindre les lumières en fonction des présences dans une pièce, ou un lieu de passage. Par défaut, il existe de nombreux scénarios pré-enregistrés qui permettent de créer des ambiances plus ou moins tamisées dans son espace. C’est aussi bien la couleur que la luminosité des ampoules Philips Hue qui peuvent être contrôlées.

Très clairement, ces ampoules en promotion feront un excellent cadeau de Noël, peu importe l’âge. Elles sont évidemment ludiques, mais cela permet aussi d’économiser de l’énergie et de mieux contrôler sa lumière en toute simplicité. Sans surprise, tous les kits de démarrage sont extrêmement bien notés sur Amazon (4,5/5 pour celui avec les ampoules colorées).

Une promotion à ne pas rater chez Amazon

En général, Philips offre quelques rares promotions sur ses ampoules Hue – mais pas aussi proche de Noël. Avec les manifestations de ce week-end, les centres commerciaux ont lourdement été pénalisé, ce qui a bénéficié à la vente en ligne. Les marchands comme Amazon, Fnac et Cdiscount se battent ainsi en offrant des remises sur certains produits phares, comme les ampoules Philips Hue, en ce moment.

Pour voir toutes les offres et promotions sur Philips Hue, c’est par ici :

Voir toutes les offres