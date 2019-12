Pinterest dévoile les sujets qui vous intéresseront en 2020

Pour promouvoir son image de plateforme de référence pour trouver de l’inspiration, Pinterest a analysé le comportement de ses 320 millions d’utilisateurs. En 2020, le réseau social a dévoilé la liste des sujets qui seront le plus tendance dans les recherches. 10 thématiques ont été listées sur un site spécialement dédié pour l’occasion.

À l’aube de la nouvelle décennie, Pinterest souhaité à la fois renforcer son image, tout en montrant que celle-ci évolue, en phase avec les questions actuelles de la société. Laissez de côté les classiques recherches pour des make up ou des inspirations de décorations, selon Pinterest, le comportement écoresponsable, le cassage des barrières sociales lié au genre ou encore le bien-être feront partie des sujets les plus recherchés sur la plateforme.

Devenir plus responsable et plus tolérant

Avec « Pinterest 100 », les données statistiques offertes par plus de 320 millions d’utilisateurs à travers le monde pourraient figurer comme un très bon support d’analyse sociologique. En 2020, la plateforme annonce que la hausse des recherches en matière d’écologie fera de l’écoresponsabilité un vrai moteur d’activité sur le site.

« Voyage responsable », « consommation responsable » et travail à domicile formeront des sujets de recherches intégrant une thématique en pleine croissance sur Pinterest. « De nouvelles habitudes plus respectueuses de l’environnement sont en train de redéfinir nos modes de vie, au quotidien comme dans les événements importants de notre existence », indiquait le site, relayé par nos confrères du BDM.

Plus responsable, le comportement de la communauté Pinterest cherche également à se montrer plus tolérant. Pinterest l’évoaquait en expliquant que « les gens cherchent des idées et solutions non genrées aussi bien en ce qui concerne leur quotidien que les événements importants ». Pour en détailler ses nouvelles recherches, Pinterest a lancé la thématique « Au-delà de la binarité ».

Les autres tendances à venir sur Pinterest

Autrement, le site « Pinterest 100 » devance les enquêtes marketing en prédisant une attractivité grandissante pour la mode des années 90. Dans une thématique baptisée « Le retour des années 90 », la plateforme rappelle sa position dans l’inspiration stylistique. Les soins seront aussi de la partie, mais ne seront pas uniquement au sujet de l’humain. Nos animaux de compagnie possèdent leur propre catégorie tendance.

« Lorsque les Pinners recherchent de nouvelles idées, ils viennent d’abord sur Pinterest, se défendait la plateforme, qui veut faire de son annonce un moyen de conserver sa place et se frayer un chemin aux côtés d’Instagram notamment. C’est là qu’ils trouvent l’inspiration, rêvent de nouvelles possibilités et planifient ce qui compte le plus. Et chaque fois que quelqu’un recherche sur Pinterest, il réfléchit à ce qu’il veut essayer. Ensuite, multipliez ce comportement par plus de 320 millions de personnes utilisant Pinterest dans le monde entier, et vous obtenez un aperçu unique des tendances émergentes ».

Loin du Youtube Rewind censé présenter les plus gros succès sur la plateforme de vidéo, Pinterest livre ici un rapport presque aussi sérieux qu’une étude sociologique sur le comportement des utilisateurs sur le net. Il faudra seulement prendre en compte les caractéristiques des utilisateurs en compte, alors qu’ils sont 70 % de femmes, selon les chiffres globaux de 2018.