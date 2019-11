Pirelli travaille sur un pneu connecté en 5G, mais pour quoi faire ?

Avec la 5G, tout sera connecté ou connectable, nous promet-on. Ce sera le vrai décollage de l’internet des objets. Vraiment tout ? En tout cas c’est aussi ce que semble penser le manufacturier Pirelli, qui concocte un Cyber Tyre, son pneu connecté du futur.

Quand les gens entendent parler d’Internet des objets, ils imaginent surtout des maisons intelligentes et des appareils électroménagers intelligents qui parlent en silence les uns avec les autres. Les constructeurs automobiles, cependant, sont tout aussi enthousiastes à l’égard de l’IoT, surtout si l’on tient compte des réseaux 5G à grande vitesse. La technologie permet déjà – en 4G – aux voitures de se connecter à Internet et d’envoyer des données à l’entreprise et à d’autres voitures également. Les voitures sont déjà équipées d’une multitude de capteurs et parfois même de caméras, souvent utilisées pour « voir » le monde qui les entourent dans le cadre des systèmes avancés d’aide à la conduite ou pour les différents niveaux de conduite autonome.

Bientôt un code PIN pour chaque pneu avant de partir ?

C’est exactement ce que Pirelli, fabricant italien de pneus, essaie de réaliser avec un Cyber Tire connecté en 5G qui peut communiquer non seulement avec le conducteur mais aussi avec les autres voitures à proximité.

Les pneus sont la seule partie de la voiture qui entre en contact avec la route. Il sont donc parfaitement en mesure de connaître l’état de la route de près et de transmettre cette information à la voiture et, en fin de compte, au conducteur.

Dans l’avenir idéal des constructeurs automobiles, les voitures intelligentes seront capables de communiquer avec une variété de systèmes, du contrôle de la circulation à d’autres voitures, plus rapidement que n’importe quel système à base humaine. Cela, bien sûr, n’est possible qu’avec les réseaux omniprésents et presque instantanés promis par la 5G.

C’est, bien sûr, encore à venir. D’ici là, les pneus cybernétiques de Pirelli seront en mesure d’avertir les voitures à proximité et leurs conducteurs des conditions routières potentiellement dangereuses, avec un peu de chance avant que des accidents se produisent. À plus long terme, ces pneus intelligents et connectés seront en mesure d’aider les systèmes automobiles entièrement autonomes à prendre des décisions fondées sur la qualité de la route.

On peut cependant se demander si ce projet n’est pas de la pure prospective enrobée dans un coup de communication, car connaissant la capacité actuelle des capteurs embarqués dans les voitures qui sont déjà capables d’alerter sur presque tout – on sait par exemple que la dernière Porsche 911 est déjà dotée de capteurs acoustiques de route mouillée jouant sur les réglages d’adhérence – on se demande quelle sera l’utilité de complexifier encore un peu plus les trains roulants avec ce type de technologie.