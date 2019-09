Pixelbook Go : les nouveaux ordinateurs de Google pourraient être présentés au mois d’octobre

Étant donné que les smartphones Pixel 4 de Google n’ont presque plus de secrets, la presse s’intéresse désormais à aux autres produits que la firme de Mountain View pourrait présenter lors de son événement du 15 octobre.

Dans de précédents articles, le successeur du Google Home Mini ainsi que celui du Google Wifi ont été évoqués.

Aujourd’hui, nous relayons une rumeur lancée par 9to5Google à propos du « Pixelbook Go ». D’après le site, en plus de ses nouveaux smartphones et de ces objets connectés pour la maison, Google pourrait aussi lever le voile sur ce nouvel ordinateur (pas une tablette comme le Pixel Slate).

Si le nom évoqué par 9to5Google est correct, il devrait donc s’agir d’une nouvelle gamme d’ordinateurs avec laquelle Google souhaite contrer les Surface Go de Microsoft.

Des ordinateurs axés sur la mobilité

Avec cette gamme, Google mettrait l’accent sur la portabilité et le design serait relativement simple. Donc, pas de fonctions 2-en-1, ni de stylet et encore moins de clavier détachable comme celui du Pixel Slate.

Le Pixelbook Go serait plus léger que ses prédécesseurs, tous les modèles auraient des écrans de 13,3 pouces avec un ratio d’aspect de 16 :9, et une résolution Full HD ou 4K.

Sous le capot, on aurait des processeurs Intel Core m3, i5, ou i7, avec 8 Go ou 16 Go de RAM et 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Inutile de rappeler que pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage, étant donné qu’aucun indice suggérant l’existence de cette nouvelle gamme d’ordinateurs n’a été donné par Google.